par Ali Sawafta

TOULKARM, Cisjordanie, 24 septembre (Reuters) - L'armée israélienne a tué dimanche deux palestiniens, dont un combattant du Hamas, au cours d'un raid mené dans un camp de réfugiés en Cisjordanie, ont rapporté les services de secours et le groupe islamiste, tandis que Gaza a été secouée, comme la veille, par des frappes contre des postes de sécurité.

Dans un nouvel épisode de violence, des soldats israéliens ont fait irruption aux premières heures de la journée dans le camp Nour Shams, près de la ville de Toulkarm, une opération qui a donné lieu à plusieurs heures d'affrontements avec des combattants palestiniens, ont déclaré des témoins.

L'armée israélienne a dit avoir mené une opération de "lutte contre le terrorisme" dans le camp, démantelant un centre de commandement équipé d'ordinateurs et d'un système de télésurveillance et découvrant des dizaines d'engins explosifs.

Elle a ajouté dans un communiqué que "des suspects ont ouvert le feu et lancé des engins explosifs" en direction des soldats israéliens, lesquels ont fait feu à balles réelles.

Depuis plus d'un an, les tensions se sont amplifiées en Cisjordanie, où l'armée israélienne multiplie les opérations tandis que des colons s'en prennent de plus en plus régulièrement à des villages palestiniens. Une vague d'attaques palestiniennes ont en parallèle été menées contre des Israéliens. (Reportage Ali Sawafta, avec Nidal Al Mughrabi à Gaza; version française Jean Terzian)