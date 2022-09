Cisjordanie: Les forces israéliennes tuent un automobiliste palestinien

RAMALLAH, Cisjordanie (Reuters) - Un automobiliste palestinien a été tué samedi par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée.

Selon l'armée israélienne, l'homme a essayé de percuter des membres des forces de sécurité israéliennes mais la famille du Palestinien pense que l'automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné le meurtre, qui, selon lui, était délibéré et constituait une "exécution".

Reuters n'a pas été dans l'immédiat en mesure de vérifier ces informations.

L'incident s'est produit près de la ville de Naplouse dans le nord de la Cisjordanie, théâtre de violences ces derniers mois.

L'armée israélienne a déclaré qu'un soldat et un officier de police ont vu un véhicule accélérer et se diriger droit sur eux dans le but apparent de les percuter.

Le soldat a alors tiré en direction du véhicule et le suspect a été "neutralisé".

La famille de l'automobiliste a confirmé sa mort et a déclaré que le Palestinien, père et enseignant de 36 ans, avait probablement perdu le contrôle de sa voiture.

(Reportage Ali Sawafta et Maayan Lubell, version française Matthieu Protard)