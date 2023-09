GAZA, 19 septembre (Reuters) -

Trois hommes palestiniens ont été tués mardi dans des affrontements avec l'armée israélienne à Jénine, en Cisjordanie occupée, ont déclaré des représentants palestiniens, qui ont indiqué par ailleurs qu'un autre Palestinien a été tué par des soldats israéliens près de la frontière entre Gaza et Israël.

"L'agression en cours d'Israël contre notre peuple à Gaza, Jénine et dans d'autres villes palestiniennes va entraîner violence et escalade dans la région toute entière", a déclaré le porte-parole de l'Autorité palestinienne.

Après plusieurs mois de calme relatif le long de la frontière entre la bande de Gaza et Israël, les affrontements sont devenus quasi-quotidiens dans la zone.

Dans un communiqué, l'armée israélienne a dénoncé le rassemblement violent de "centaines d'émeutiers" près de la barrière de sécurité de la bande de Gaza.

"Au cours de l'incident, un certain nombre d'engins explosifs ont été activés par les émeutiers", a-t-elle dit, sans confirmer de décès.

Les services de santé palestiniens ont rapporté la mort d'un homme de 25 ans, touché par balle à la nuque et qui a succombé à ses blessures à l'hôpital.

A Jénine, des affrontements entre Palestiniens et soldats israéliens ont abouti à la mort de trois hommes âgés d'une vingtaine d'année, ont indiqué des représentants palestiniens, ajoutant qu'au moins 30 autres personnes ont été blessées.

L'armée israélienne a fait savoir que l'un de ses drones avait mené une attaque contre Jénine, sans évoquer de bilan.

Elle a déclaré que des soldats qui menaient une opération en Cisjordanie ont été la cible de tirs et qu'un engin a explosé au passage d'un véhicule militaire qui tentait de porter secours à ces soldats. (Reportage Nidal al-Mughrabi et Ali Sawafta, avec Maayan Lubell et Emily Rose à Jérusalem; version française Jean Terzian)