La société Citadel, basée à Miami, a entamé l'année 2023 en recrutant plusieurs cadres supérieurs à Londres et à Hong Kong afin de renforcer son équipe d'actions internationales, après être devenue le fonds spéculatif le plus rentable au monde en 2022, comme le montrent les mises à jour de son profil sur LinkedIn.

Au moins cinq professionnels chevronnés de l'investissement et des opérations ont récemment rejoint l'équipe d'investissement en actions non américaines du titan des fonds spéculatifs (57 milliards de dollars) dirigé par le milliardaire Ken Griffin.

Julian Ulmer a rejoint le bureau de Citadel à Hong Kong en mars, en provenance de Lighthouse Investment Partners, pour occuper le poste nouvellement créé de responsable du développement commercial des actions en Asie, supervisant la stratégie des talents en matière d'actions dans la région et les opérations quotidiennes.

Auparavant, il a occupé pendant plus de sept ans le poste de responsable de la recherche asiatique chez Lighthouse, le géant des fonds spéculatifs basé en Floride.

Après avoir travaillé pour la banque d'investissement UBS pendant plus de 16 ans, Keith Donan a également rejoint Citadel à Hong Kong ce mois-ci en tant que trader senior.

L'équipe d'actions internationales de Citadel est une entreprise multigestionnaire qui se concentre sur les opportunités en Europe et en Asie. Dirigée par Sean Salji à Londres, l'équipe compte plus de 80 professionnels de l'investissement à Londres, Hong Kong, Singapour et Paris.

Les trois nouvelles recrues seniors à Londres sont Shang Liew de Lansdowne Partners, Cyrill Sourski de Davidson Kempner Capital Management et Josh Nathan de Palantir Technologies, une société d'analyse de données. Shang et Sourski ont rejoint l'équipe en tant qu'analystes d'actions, tandis que Nathan a été nommé directeur des opérations.

Les cinq nouvelles recrues ont mis à jour leurs pages LinkedIn en indiquant leurs nouvelles fonctions. Un porte-parole de Citadel s'est refusé à tout commentaire.

L'expansion de l'équipe à l'étranger intervient alors que le fonds spéculatif américain a réalisé un gain record de 16 milliards de dollars l'année dernière malgré les turbulences sur les marchés financiers mondiaux - le plus gros bénéfice jamais réalisé par un fonds spéculatif.

Son fonds multi-stratégies phare, le fonds Wellington, a enregistré un rendement de 38,1 %, contre une perte de 20 % pour le S&P 500.

Le fonds Wellington a gagné 2,8 % en février de cette année, tandis que son fonds d'actions a progressé de 2,4 % et son fonds mondial de titres à revenu fixe de 1,6 %, selon une personne au fait des rendements.

Citadel a reversé environ 7 milliards de dollars de bénéfices à ses investisseurs au cours de la première semaine de janvier.