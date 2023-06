Le ministère russe de la défense a déclaré lundi que l'Ukraine avait lancé une attaque dans la région orientale de Donetsk.

Vous trouverez ci-dessous le texte intégral de la déclaration.

"Dès le matin du 4 juin, l'ennemi a lancé une offensive de grande envergure sur cinq secteurs du front dans la direction du sud de Donetsk avec les 23e et 31e brigades mécanisées des réserves stratégiques des forces armées de l'Ukraine, avec le soutien d'autres unités et divisions militaires.

"Au total, six bataillons mécanisés et deux bataillons de chars de l'ennemi ont été impliqués.

"L'objectif de l'ennemi était de percer nos défenses dans le secteur le plus vulnérable, selon lui, du front. L'ennemi n'a pas atteint son but, il n'a pas réussi.

"Grâce aux actions habiles et compétentes du groupement de troupes 'Est', les pertes des forces armées se sont élevées à plus de 250 personnes, 16 chars, trois véhicules de combat d'infanterie et 21 véhicules blindés de combat.

"Le commandant du groupe combiné de troupes - le chef de l'état-major général des forces armées de la Fédération de Russie, le général d'armée Gerasimov V.V. - se trouvait à l'un des points de contrôle avancés dans cette direction au cours de cette période.