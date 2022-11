Citations - Réaction à la nomination d'Anwar Ibrahim au poste de Premier ministre malaisien

La nomination d'Anwar couronne un parcours politique long de trois décennies, passant d'un protégé du leader vétéran Mahathir Mohamad à un leader de la protestation, à un prisonnier condamné pour sodomie, à un leader de l'opposition et, enfin, à un premier ministre.

L'ancien ministre des finances et vice-premier ministre devra s'attaquer à l'inflation galopante et au ralentissement de la croissance, tout en apaisant les tensions ethniques qui ont éclaté depuis les élections de samedi.

Voici quelques réactions à sa nomination :

L'ANALYSTE POLITIQUE JAMES CHAI, VISITING FELLOW À L'INSTITUT ISEAS-YUSOF ISHAK :

"Anwar est nommé à un moment critique de l'histoire de la Malaisie, où la politique est la plus fracturée, se remettant d'une économie déprimée et du souvenir amer du COVID qui a tué des milliers de personnes. Toujours considéré comme l'homme capable d'unir toutes les factions en guerre, il est normal qu'Anwar ait émergé pendant une période de division. Au final, le palais a estimé qu'Anwar était le meilleur candidat pour diriger un gouvernement composé de coalitions qui se sont opposées pendant des années.

"Alors qu'Anwar et son parti agiront probablement selon leur vision de traiter chaque Malaisien, quelle que soit sa race, de manière équitable, ils devront également rassurer les factions religieuses que ce gouvernement ne menacera pas la position des Malais et de l'Islam dans le pays.

"De nombreux défis attendent Anwar, mais pour la première fois dans l'histoire moderne de la Malaisie, Anwar a toute l'aide dont il a besoin pour réussir. Un homme qui a été emprisonné pendant près de dix ans, qui a frôlé le titre de premier ministre plus d'une demi-douzaine de fois, a enfin réalisé l'ambition de toute une vie."

ADIB ZALKAPLI, DIRECTEUR DU CABINET DE CONSEIL EN RISQUE POLITIQUE BOWERGROUPASIA :

"Avec la nomination d'Anwar comme 10e Premier ministre, c'est la clôture de la plus longue crise politique en Malaisie qui a commencé il y a 24 ans lorsqu'il a été limogé par le Premier ministre Mahathir Mohamad ..... Il s'agit donc d'une clôture importante, Anwar a été le plus ancien candidat potentiel au poste de premier ministre.

"Je pense que c'est la nouvelle normalité dans la politique malaisienne, plus de coalition dominante ou plus de parti politique dominant qui contrôle la Chambre des représentants. Chaque gouvernement devra être très consultatif, il devra consulter les membres du Parlement dans l'élaboration des politiques."

TRICIA YEOH, DIRECTRICE GÉNÉRALE DU GROUPE DE RÉFLEXION SUR LA POLITIQUE PUBLIQUE MALAISIENNE IDEAS :

"Le nouveau gouvernement pourrait envisager une sorte d'accord signé avec l'un des partis ou l'une des coalitions de l'opposition afin de s'assurer que certaines questions politiques ne soient pas bloquées au gouvernement et que les lois soient adoptées sans heurts.

"En l'absence d'un tel accord ... le leader de l'opposition doit jouer ce rôle de manière très responsable. L'opposition ne doit pas tenter de déstabiliser le gouvernement en menant des négociations continues ou en achetant des concessions aux membres actuels du gouvernement, afin de pouvoir contribuer à l'environnement de stabilité."

KHOON GOH, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE SUR L'ASIE, ANZ :

"Bien que nous sachions avec certitude qu'Anwar sera le 10e Premier ministre et dirigera une coalition de Pakatan Harapan et de Barisan Nasional, pour ce qui est de ce que cela signifie pour les nominations politiques ou ministérielles, nous devons attendre plus de clarté.

"Ce que les investisseurs chercheront à savoir, c'est qui deviendra ministre des finances, s'il y aura des changements dans les tableaux budgétaires du gouvernement précédent ou s'il y a un soupçon que le Pakatan Harapan introduira une TPS."