Des documents judiciaires rendus publics vendredi détaillent 37 chefs d'accusation criminels contre l'ancien président américain Donald Trump, y compris des accusations de rétention non autorisée de documents classifiés et de complot pour entrave à la justice après son départ de la Maison Blanche en 2021.

Voici quelques réactions à cette nouvelle :

* Jack Smith, conseiller spécial dans cette affaire :

"Nos lois qui protègent les informations relatives à la défense nationale sont essentielles à la sûreté et à la sécurité des États-Unis et doivent être appliquées. La violation de ces lois met notre pays en danger".

*Kevin McCarthy, président républicain de la Chambre des représentants, tel que rapporté par Fox News sur Twitter :

Les accusations vont "disruptif cette nation parce que cela va au cœur de l'égalité de la justice pour tous, ce qui n'est pas vu aujourd'hui. Et nous n'allons pas le tolérer".

*Président Joe Biden

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait parlé au procureur général des États-Unis Merrick Garland peu après la publication de l'acte d'accusation contre M. Trump, M. Biden a répondu : "Je ne lui ai pas parlé à ce moment-là : "Je ne lui ai pas parlé du tout et je ne le ferai pas.

*Ron DeSantis, gouverneur de Floride et candidat républicain à l'élection présidentielle

"Je pense qu'il doit y avoir une seule norme de justice dans ce pays", a déclaré M. DeSantis dans ses remarques vendredi soir, sans mentionner le nom de M. Trump.

"Hillary avait les courriels", a déclaré M. DeSantis. "Les normes sont-elles différentes pour une secrétaire d'État démocrate et pour un ancien président républicain ?

*Chris Christie, ancien gouverneur du New Jersey et candidat républicain à l'élection présidentielle.

"Les faits exposés ici sont accablants en ce qui concerne la conduite de Donald Trump, et c'est ce que je pense que nous devrions examiner en tant que parti. Croyons-nous vraiment que quelqu'un qui s'est livré à ce type de comportement sera la meilleure personne pour affronter Joe Biden ?

*Sarah Matthews, ancienne secrétaire de presse adjointe de la Maison Blanche sous Trump

"Tous les candidats du GOP pour 2024 et les républicains qui se sont empressés de défendre Trump avant que l'acte d'accusation ne soit dévoilé semblent avoir beaucoup d'œufs sur la figure maintenant. Cet acte d'accusation est très détaillé et troublant".

*Daniel Richman, professeur à la Columbia Law School et ancien procureur fédéral

"L'acte d'accusation a rassemblé des preuves considérables d'actes répréhensibles conscients et durables et d'un mépris total des procédures gouvernementales normales. ... Les détails critiques sont les références à des documents top secrets et la litanie des commentaires de Trump sur les régimes de classification - la nécessité pour les autres de les respecter mais le mépris délibéré de ces régimes de sa part."

*Sénateur John Barrasso, président de la Conférence républicaine du Sénat

"Cet acte d'accusation ressemble certainement à une application inégale de la justice. ... De grandes quantités de documents classifiés ont été trouvées dans le garage du président Biden dans le Delaware. Pas d'inculpation. Hillary Clinton avait chez elle un serveur informatique contenant des documents classifiés. Pas d'inculpation. ... On ne peut s'empêcher de se demander pourquoi tout cela se produit. On a l'impression que c'est politique et c'est pourri.

*Sénatrice démocrate Debbie Stabenow

"Il a stocké des documents hautement confidentiels dans sa salle de bain ? Vous parlez d'un spectacle de merde".

*Todd Huntley, professeur de droit à l'université de Georgetown

"Entre les vidéos de surveillance, les SMS et cet enregistrement audio, ils ont des preuves très solides de la rétention volontaire et intentionnelle de ces documents".

*Andy Briggs, représentant républicain des États-Unis

"Nous sommes entrés dans une phase de guerre. Œil pour œil".

*Matt Bennett, cofondateur du groupe de réflexion de centre-gauche Third Way

"Il est impossible de parier sur la capacité de Trump à rester au sein de la base républicaine. ... Si je devais parier, je choisirais Trump pour remporter l'investiture. Mais la conduite incriminée dans cet acte d'accusation est encore pire que ce à quoi nous nous attendions - cela pourrait percer."

*Ancien représentant républicain Denver Riggleman

"Pour quelqu'un qui a prêté serment à ce pays en tant que soldat, officier des renseignements et membre du Congrès - et qui a détenu les plus hauts niveaux d'habilitation - lire l'acte d'accusation de Trump revient à mettre le feu à mon âme américaine. Tout élu qui défend Trump n'est pas sérieux et mérite le mépris."