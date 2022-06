Citations notables de la première audition sur l'émeute du Capitole américain

La commission spéciale de la Chambre des représentants des États-Unis chargée d'enquêter sur l'attentat du 6 janvier a inclus dans son audition des témoignages enregistrés sur vidéo de hauts responsables de la Maison Blanche et de la campagne de Trump.

Voici une sélection de citations :

Le président du comité, Bennie Thompson, à partir d'extraits de sa déclaration d'ouverture :

"Nous ne pouvons pas balayer ce qui s'est passé sous le tapis. Le peuple américain mérite des réponses. Je me présente donc devant vous ce soir non pas en tant que démocrate, mais en tant qu'Américain qui a prêté serment de défendre la Constitution. La Constitution ne protège pas seulement les démocrates ou seulement les républicains. Elle nous protège tous."

"Donc ce soir, et au cours des prochaines semaines, nous allons vous rappeler la réalité de ce qui s'est passé ce jour-là. Mais notre travail doit faire bien plus qu'un simple retour en arrière. Parce que notre démocratie reste en danger. La conspiration visant à contrecarrer la volonté du peuple n'est pas terminée."

"Le 6 janvier et les mensonges qui ont conduit à l'insurrection ont mis en danger deux siècles et demi de démocratie constitutionnelle. Le monde observe ce que nous faisons ici."

La représentante américaine Liz Cheney :

"Le président Trump croyait que ses partisans au Capitole, et je cite, faisaient ce qu'ils devaient faire. C'est ce qu'il a dit à son personnel alors qu'ils le suppliaient de rappeler la foule."

"Sur ce point, il n'y a pas de place pour le débat. Ceux qui ont envahi notre Capitole et affronté les forces de l'ordre pendant des heures étaient motivés par ce que le président Trump leur avait dit : Que l'élection avait été volée, et qu'il était le président légitime. Le président Trump a convoqué la foule, rassemblé la foule et allumé la flamme de cette attaque."

"Tous les Américains devraient garder ... à l'esprit ce fait, le matin du 6 janvier, l'intention du président Donald Trump était de rester président des États-Unis."

"Comme vous le verrez lors de nos auditions, la Maison Blanche a reçu des rapports spécifiques dans les jours précédant le 6 janvier, y compris pendant le rassemblement Ellipse du président Trump (près de la Maison Blanche), indiquant que des éléments dans la foule se préparaient à la violence au Capitole", a déclaré Cheney.

"Le personnel de la Maison-Blanche savait que le président Trump était prêt à entretenir et à utiliser des théories du complot pour parvenir à ses fins. Ils savaient que le président avait besoin d'être coupé de tous ceux qui l'avaient encouragé. Ils savaient que le président Donald Trump était trop dangereux pour être laissé seul, au moins jusqu'à ce qu'il quitte ses fonctions le 20 janvier."

Greg Jacob, ancien conseiller du vice-président Mike Pence, à John Eastman, avocat allié de Trump, cité par Cheney :

"Grâce à vos conneries. Nous sommes assiégés."

L'ancien procureur général William Barr, par vidéo :

"J'ai clairement dit que je n'étais pas d'accord avec l'idée de dire que l'élection a été volée et de sortir ces trucs que j'appelle les conneries. Et, vous savez, je ne voulais pas en faire partie. ... Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où l'administration en place reste au pouvoir sur la base de son opinion, non étayée par des preuves spécifiques, selon laquelle l'élection a été frauduleuse.

Ivanka Trump, la fille de l'ancien président Trump, dans un témoignage vidéo :

"Je respecte le procureur général Barr. J'ai donc accepté ce qu'il disait".