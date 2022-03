Citgo Petroleum a perdu 160 millions de dollars en 2021 à cause de l'impact de la tempête

Les résultats de la branche américaine de la compagnie pétrolière d'État vénézuélienne, Petroleos de Venezuela (PDVSA), ont glissé lorsque les États-Unis ont réduit en 2019 leur accès au brut vénézuélien. Plus récemment, les résultats ont été affectés par la hausse des coûts et la fermeture temporaire de sa raffinerie de Corpus Christi, au Texas.

Son quatrième trimestre a affiché un bénéfice net de 21 millions de dollars grâce à l'augmentation du traitement du brut et de l'utilisation des raffineries, a déclaré la société. L'utilisation du brut au cours du trimestre a augmenté à 94 % contre 85 % au cours de la période précédente, a déclaré la société.

Le débit des raffineries a atteint en moyenne 796 000 barils par jour, contre 698 000 bpj au trimestre précédent.

Le raffineur lutte contre une éventuelle saisie par des créanciers cherchant à recouvrer des dettes impayées de PDVSA et du Venezuela. Ce mois-ci, un juge américain a décidé qu'il pouvait prendre des mesures préliminaires pour mettre aux enchères des actions afin de satisfaire une sentence de 1,2 milliard de dollars contre la société mère de Citgo.

"La tempête hivernale Uri a constitué un obstacle important pour notre raffinerie de Corpus Christi et a contribué à un début d'année 2021 difficile", a déclaré le directeur général Carlos Jorda dans un communiqué.

"Alors que le premier trimestre touche à sa fin, notre industrie doit faire face aux effets des récents événements en Ukraine, qui illustrent clairement la nécessité d'un approvisionnement fiable et sûr", a-t-il ajouté.

Une réunion de haut niveau entre des responsables américains et vénézuéliens à Caracas ce mois-ci a ouvert la porte à des discussions sur les sanctions imposées à PDVSA depuis 2019, ce qui pourrait conduire au retour du brut vénézuélien sur le marché américain.

Pour le quatrième trimestre, Citgo a déclaré un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 139 millions de dollars, contre une perte de 203 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente.

Le bénéfice trimestriel fait écho à des marges plus fortes et à des bénéfices nets plus élevés chez les raffineurs indépendants dont les bénéfices ont bondi en raison de la hausse de la demande d'essence et de diesel aux États-Unis l'année dernière.