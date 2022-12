Citgo Petroleum en voie de réaliser un bénéfice de 2,5 milliards de dollars en 2022 - conseil de surveillance

Citgo, propriété de la société d'État vénézuélienne PDVSA mais contrôlée par un gouvernement intérimaire formé en 2019, est de plus en plus sous la pression des créanciers du Venezuela qui veulent que la société soit vendue aux enchères pour payer les dettes en suspens et les demandes d'expropriation faites sous le règne du défunt président Hugo Chavez.

En 2021, la société a affiché une perte de 160 millions de dollars, sa deuxième année consécutive de pertes. Mais Citgo et d'autres raffineurs américains ont rebondi cette année alors que les prix des carburants ont grimpé en flèche grâce à la reprise économique américaine et aux pénuries mondiales causées par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

En novembre, Citgo a annoncé un bénéfice de 477 millions de dollars pour le troisième trimestre, grâce à des marges solides et à une augmentation du débit de son réseau de raffinage de 750 000 barils par jour. Au deuxième trimestre, le bénéfice de la société avait bondi à 1,28 milliard de dollars, le plus haut bénéfice trimestriel de son histoire.

"Citgo doit honorer ses obligations financières... et également maintenir des opérations stables et fiables dans ses raffineries", a déclaré dans un communiqué un conseil ad-hoc nommé par le leader de l'opposition Juan Guaido pour superviser les filiales étrangères de PDVSA. "Cela nécessitera des investissements en capital pour optimiser ses installations et réaliser les plans de maintenance préventive et corrective."

En octobre, un juge du tribunal de district du Delaware a approuvé un processus de mise aux enchères des actions de PDV Holding, l'unique actionnaire indirect de Citgo. Si elle a lieu, la vente aux enchères permettrait de payer au mineur canadien Crystallex 970 millions de dollars dus à la suite d'un jugement d'expropriation sur ses actifs vénézuéliens.

Le conseil ad hoc a également déclaré que Citgo n'envisage pas d'acheter du pétrole vénézuélien à la société américaine Chevron Corp à court terme, même si PDVSA alloue des cargaisons à la société en vertu d'une licence américaine qui permet à PDVSA de négocier et d'exporter du pétrole vénézuélien vers les États-Unis.

"Les raffineries de Citgo ont modifié leur schéma de raffinage pour traiter avec succès les qualités de brut nationales et le pétrole provenant d'autres pays", a déclaré le conseil dans le communiqué.