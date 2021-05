Citi envisage de lancer des services de crypto-monnaies après une hausse de l'intérêt des clients - FT

7 mai (Reuters) - Citigroup Inc. étudie la possibilité de fournir des services liés aux crypto-monnaies après un regain d'intérêt de la part des clients, rapporte le Financial Times https://on.ft.com/33musLT vendredi.

La banque n'a pas encore décidé si elle allait offrir à ses clients des services liés aux crypto-monnaies, mais la négociation, la conservation et le financement sont tous envisagés, a rapporté le journal, citant Itay Tuchman, responsable mondial des devises de la banque.

Citi a constaté une accumulation "très rapide" de l'intérêt pour le bitcoin parmi un large éventail de clients, y compris les grands gestionnaires d'actifs, a déclaré M. Tuchman au FT, ajoutant que la banque n'était pas pressée de prendre une décision sur l'ampleur de sa participation au marché des crypto-monnaies.

Citigroup n'était pas immédiatement disponible pour répondre à une demande de commentaire de Reuters.

Bloomberg a rapporté jeudi que Goldman Sachs autorisait les investisseurs de Wall Street à négocier un produit dérivé lié au prix du bitcoin.

Reuters a rapporté en mars que Goldman Sachs avait redémarré son bureau de négociation de crypto-monnaies et commencerait à traiter des contrats à terme sur bitcoin et des contrats à terme non livrables pour les clients.

(Reportage de Sabahatjahan Contractor à Bengaluru ; édition d'Anil D'Silva)