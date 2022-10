Citi prévoit une hausse de 18 % des actions mondiales d'ici fin 2023

Citigroup s'attend à ce que les actions mondiales augmentent d'environ 18 % d'ici la fin de l'année 2023, affirmant que les évaluations dépréciées suite à un effondrement incessant cette année pourraient attirer les investisseurs, bien qu'elle ait mis en garde contre les "risques considérables" d'un ralentissement économique.

Les actions mondiales se négocient bien en dessous de leurs sommets, avec l'indice de référence américain S&P 500 dans un marché baissier pendant la majeure partie de cette année, la guerre des banques centrales contre l'inflation ayant entraîné une forte hausse des taux d'intérêt et suscité des craintes de ralentissement économique.

Les stratèges de la banque de Wall street ont fixé jeudi un objectif de 780 points pour l'indice MSCI AC World (Local), qui comprend les marchés émergents, pour la fin 2023, contre 679 points le 30 septembre.

"Les actions fortement valorisées ont été durement touchées, l'indice MSCI AC World Growth ayant dérapé de 31x à 19x", a déclaré Robert Buckland de Citi, en faisant référence aux ratios cours/bénéfices (PE). "Nous pensons qu'une grande partie de ce déclassement est maintenant terminée".

Cela a rendu les valorisations plus attrayantes pour le moment, a déclaré Buckland, les actions américaines étant les plus chères et le Royaume-Uni et les marchés émergents (EM) les moins chers.

Citi a maintenu une note "surpondérée" sur les actions américaines, affirmant qu'un dollar fort continuerait à stimuler la performance relative de ces actions.

Elle a également maintenu sa note "neutre" pour les actions des marchés émergents et sa note "surpondérée" pour les actions britanniques.

"L'économie britannique est en difficulté, mais une exposition à 70 % à l'étranger et des valorisations bon marché devraient limiter les dégâts pour le marché boursier", a déclaré la maison de courtage.

De nombreuses sociétés de premier ordre cotées à Londres réalisent une part importante de leurs revenus à l'étranger, tandis que l'indice de référence FTSE 100 comprend un certain nombre de sociétés lourdes liées aux matières premières.

Citi a également relevé sa note sur le secteur mondial des technologies de l'information à "surpondérer", citant des valorisations plus raisonnables et une détérioration des perspectives de bénéfices ailleurs.

Elle a déclaré que l'estimation consensuelle des analystes d'une hausse de 6 % du bénéfice mondial par action en 2023 "pourrait s'avérer trop optimiste" et a prévu une baisse des bénéfices de 5 % l'année prochaine. (Reportage de Siddarth S et Pushkala Aripaka à Bengaluru ; Montage de Savio D'Souza et Anil D'Silva)