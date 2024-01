Citi Research a abaissé vendredi ses prévisions de prix du Brent pour cette année et 2025, citant les craintes d'une offre excédentaire, mais s'attend à ce que les prix se maintiennent au-dessus de 70 dollars le baril en 2024, car l'OPEP+ maintient les marchés pétroliers mondiaux "finement équilibrés".

Citi a réduit ses prévisions de prix du Brent pour 2024 de 1 dollar, à 74 dollars le baril, et celles pour 2025 de 10 dollars, à 60 dollars le baril, mais a déclaré dans une note que l'activité récente en mer Rouge, qui a provoqué de nouvelles tensions au Moyen-Orient, pourrait entraîner une hausse à court terme de la prime de risque.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont lancé des frappes aériennes et maritimes contre des cibles militaires houthies au Yémen en réponse aux attaques du mouvement contre des navires en mer Rouge, ce qui constitue une aggravation régionale spectaculaire de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent s'échangeaient autour de 79 dollars le baril à 0337 GMT vendredi, tandis que les contrats à terme sur le pétrole américain West Texas Intermediate s'échangeaient autour de 73,60 dollars.

"Nous pensons que des fondamentaux de marché plus faibles, en l'absence de perturbations majeures de l'offre, conduiront l'OPEP+ à reconduire ses réductions de production du 1er trimestre 2024 tout au long de l'année 2024 et à ne commencer à les réduire qu'au 2e semestre 2025", ont déclaré les analystes de Citi.

Le mois dernier, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, appelés ensemble OPEP+, se sont engagés à réduire leur production de 2,2 millions de barils par jour (bpj) au cours du premier trimestre 2024.

"2025 semble poser davantage de défis à l'OPEP+, car un important excédent se profile malgré des réductions de production prolongées, ce qui, dans notre scénario de base, devrait rendre de plus en plus difficile la protection des 70 dollars le baril sur la base du Brent", a noté Citi.

Citi a déclaré que les marchés mondiaux du pétrole devraient probablement se transformer en un excédent de 1,2 million de bpj en moyenne, en supposant que l'OPEP+ commence à réduire ses réductions de production au cours du second semestre de 2025.