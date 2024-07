Citigroup prévoit de renforcer les effectifs de son unité de banque d'investissement en Inde, en pariant sur une augmentation du marché des capitaux et des fusions et acquisitions dans l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde, a déclaré un cadre supérieur du pays.

"Nous n'avons pas encore arrêté les chiffres, mais il s'agirait d'une augmentation significative entre cette année et l'année prochaine", a déclaré à Reuters Rahul Saraf, directeur général et responsable de l'unité de banque d'investissement en Inde, qui compte actuellement une trentaine de négociateurs.

La forte augmentation du nombre d'opérations sur actions en Inde a fait de ce pays un point lumineux dans une Asie par ailleurs terne. L'Inde est devenue le deuxième marché le plus actif au monde pour les opérations de gestion des capitaux propres après les États-Unis et le troisième pour les introductions en bourse au cours du premier semestre 2024.

La dynamique devrait se poursuivre avec l'unité indienne du constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motor qui envisage une introduction en bourse de 3 milliards de dollars, tandis qu'Ola Electric, soutenu par SoftBank, cherche à lever 660 millions de dollars dans un marché boursier qui se négocie à des niveaux proches des records.

Selon les données de Dealogic, Citi a été le conseiller pour 6,3 milliards de dollars de transactions sur le marché des capitaux et 7,9 milliards de dollars de transactions de fusion et d'acquisition en Inde depuis le début de l'année, ce qui la place devant ses rivaux de Wall Street, Morgan Stanley, Goldman Sachs et JP Morgan.

La semaine dernière, le troisième prêteur américain a dépassé les attentes de Wall Street en ce qui concerne le bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une augmentation des revenus de la banque d'investissement, des marchés et des services. Les frais de banque d'investissement ont augmenté de 60 % au deuxième trimestre pour atteindre 853 millions de dollars.

D'ici 2024, Citi India s'attend à ce qu'il y ait de nombreuses opérations de M&A et d'ECM dont la taille pourrait atteindre 20 milliards de dollars, a déclaré M. Saraf, ce qui l'aidera à porter sa part des volumes d'opérations et sa part de marché en tant que conseiller à un niveau jamais atteint.

M. Saraf a ajouté que 25 à 30 entreprises de taille moyenne pourraient être cotées localement au cours des deux prochaines années. (Reportage de Dhwani Pandya ; Rédaction de Aditya Kalra et Nick Zieminski)