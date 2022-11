Citi voit la croissance mondiale ralentir sous les 2% en 2023

Les stratèges de la maison de courtage ont cité les défis continus de la pandémie COVID-19 et de la guerre Russie-Ukraine - qui a fait grimper l'inflation à des niveaux jamais atteints depuis des décennies et a déclenché un resserrement agressif des politiques - comme raisons expliquant ces perspectives.

Nous considérons que les performances mondiales seront probablement affectées par des récessions "roulantes" au niveau des pays au cours de l'année à venir", ont déclaré les stratèges de Citi, dirigés par Nathan Sheets.

La banque d'investissement de Wall Street s'attend également à ce que la croissance de l'économie américaine soit réduite de plus de moitié, à 0,7 % en 2023, par rapport à sa projection antérieure de 1,9 % en 2022.

Elle s'attend à ce que l'inflation américaine en glissement annuel soit de 4,8 % l'année prochaine, le taux terminal de la Réserve fédérale américaine étant vu entre 5,25 % et 5,5 %.

Parmi les autres géographies, Citi voit le Royaume-Uni et la zone euro tomber en récession d'ici la fin de l'année, les deux économies étant confrontées à la chaleur des contraintes énergétiques sur le front de l'offre et de la demande, ainsi qu'au resserrement des politiques monétaires et fiscales.

Pour 2023, Citi prévoit que le Royaume-Uni et la zone euro se contracteront de 1,5 % et 0,4 %, respectivement.

En Chine, la maison de courtage s'attend à ce que le gouvernement assouplisse sa politique de zéro COVID, qui est considérée comme le moteur d'une croissance de 5,6 % du produit intérieur brut l'année prochaine.

Les marchés émergents, quant à eux, devraient connaître une croissance de 3,7 %, la croissance de 5,7 % de l'Inde - plus lente que la prévision de 6,7 % de cette année - étant considérée comme la plus importante parmi les grandes économies.