L'inflation suisse a connu en mai la plus forte hausse depuis près de 14 ans et certains responsables politiques ont émis une obligation plus faucon récemment.

"Nous nous attendons à ce que la BNS relève son taux directeur de 25 points de base pour le porter à -0,5 % le 16 juin et à ce qu'elle sorte du territoire négatif d'ici fin 2022", a déclaré la banque américaine.