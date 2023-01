Citigroup, confiant pour les actions européennes, abaisse les américaines à "sous-pondérer" pour 2023

(Reuters) - Les analystes de Citigroup se montrent plus confiants pour les valeurs européennes, estimant qu'une grande partie du pessimisme est déjà intégré dans leurs cours de Bourse à la différence des actions américaines, pour lesquelles le conseil de la banque américaine est désormais à "sous-pondérer", en raison notamment des craintes d'une récession.

Si Citigroup est passé à "surpondérer" sur les actions européennes, la banque estime que le bénéfice par action des valeurs de l'indice MSCI ACWI, qui regroupe 48 marchés des pays développés et émergents, devrait se contracter de 5% à 10% sur l'année.

Pour 2023, Citigroup privilégie les secteurs défensifs comme la santé et les valeurs cycliques jugées bon marché, notamment l'énergie et la finance, au détriment des technologiques, considérées comme chères, et des titres relevant de la consommation dite non-essentielle.

(Reportage Roshan Abraham à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)