Citigroup déclare que l'unité russe à vendre a généré des revenus de 32 millions de dollars au premier trimestre.

Citi a déclaré que ses activités de consommation en Russie avaient été affectées par les sanctions contre la Russie, la décision de la banque de ne pas ouvrir de nouveaux comptes et une réduction des ventes d'investissements.

Le chiffre d'affaires, qui est trop faible pour être normalement divulgué compte tenu des 19 milliards de dollars de revenus trimestriels de Citi, est apparu dans les commentaires sur les résultats des franchises héritées dont la banque se sépare.

"Citi a entamé des discussions de vente avec un certain nombre d'acheteurs potentiels", ajoute le dépôt, conformément aux récents commentaires de la directrice générale Jane Fraser. Il est à noter que Citi souhaite également vendre son activité de banque commerciale en Russie, qui s'adresse aux petites entreprises.

Citi continue de faire des affaires pour les multinationales clientes qui ont fermé leurs opérations en Russie. Elle a déclaré que les sanctions ont augmenté ses risques opérationnels et que sa réponse "a inclus des contrôles opérationnels renforcés et une surveillance de la direction pour maintenir la conformité et minimiser la perturbation des opérations des clients."

Le dépôt a également montré que plus d'un régulateur enquête sur l'utilisation par les employés de communications non autorisées, sans les nommer. En février, Citi a révélé que la Securities and Exchange Commission enquêtait sur cette affaire.