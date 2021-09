Citigroup et JPMorgan prévoient une baisse des revenus des marchés au troisième trimestre.

Citigroup Inc s'attend à ce que les revenus des marchés du troisième trimestre diminuent d'un pourcentage "faible à moyen" par rapport à l'année précédente et JPMorgan Chase & Co s'attend à une baisse d'environ 10%, selon les dirigeants des deux grandes banques.

La baisse des revenus est le résultat de transactions qui se sont "normalisées" par rapport aux niveaux exceptionnellement élevés de l'année dernière, lorsque la pandémie battait son plein, ont déclaré les dirigeants mardi lors d'une conférence virtuelle des investisseurs organisée par Barclays.

Le directeur financier de Citigroup, Mark Mason, et Marianne Lake, membre du comité d'exploitation de JPMorgan, ont déclaré que leurs activités liées aux actions avaient obtenu de meilleurs résultats que celles liées aux titres à revenu fixe.

À deux semaines de la fin du trimestre, les dirigeants ont fait remarquer que les résultats pourraient changer avant la publication des chiffres définitifs à la mi-octobre. (Reportage de David Henry à New York ; édition de Dan Grebler)