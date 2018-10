Citigroup gonfle son bénéfice avec la maîtrise de ses coûts

Le bénéfice net de la troisième banque américaine par l'actif a atteint 4,62 milliards de dollars (3,99 milliards d'euros) sur le trimestre clos le 30 septembre. Le bénéfice par action s'est élevé à 1,73 dollar, contre 1,42 dollar un an plus tôt, en raison notamment d'un programme de rachats de titres qui a réduit le flottant de 8% en un an.

Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice par action de 1,69 dollar, selon les données I/B/E/S de Refinitiv.

Le produit net bancaire s'est en revanche légèrement contracté, à 18,39 milliards de dollars contre 18,42 milliards un an plus tôt.

Les dépenses d'exploitation ont baissé de 1% à 10,31 milliards de dollars.

L'action Citigroup était indiquée en hausse de 1,2% avant l'ouverture à Wall Street.

(Service Entreprises)