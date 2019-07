Citigroup : profite de l'analyse positive de Jefferies

09/07/2019 | 17:32

Le titre est en hausse à Wall Street après l'analyse de Jefferies. Dans le cadre d'une note sectorielle, le bureau d'études réaffirme sa recommandation 'achat' et relève son objectif de cours de 76 à 82 dollars sur Citigroup, titre figurant parmi ses grandes capitalisations bancaires favorites.



Le broker a intégré à son modèle une baisse de 25 points de base de taux directeurs en juillet et anticipe des révisions négatives de BPA, sur la base d'une courbe plus plate et de visions variées du marché sur les futures actions de la Fed.



En dehors de la question des taux, Jefferies juge que les fondamentaux du secteur demeurent positifs, citant par exemple des perspectives de croissance des prêts décentes et une qualité de crédit solide, et considère que les valorisations restent attractives.



