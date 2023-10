Les économistes de Citigroup ont revu à la hausse leurs prévisions de croissance économique de la Chine pour l'année 2023, les faisant passer de 4,7 % à 5 %, en citant la stabilisation des indicateurs économiques et les mesures politiques de soutien prises récemment par Pékin.

Les économistes de Citi, dirigés par Xiangrong Yu, ont déclaré dans une note publiée mercredi : "Le creux cyclique est là, et tous les regards se tournent vers la demande organique pour savoir si elle va se redresser dans le contexte d'une politique de plus en plus dynamique".

Citi note le rebond de l'activité industrielle en Chine et s'attend à ce que les ventes au détail s'améliorent et que la production industrielle se maintienne malgré une base plus élevée.

La maison de courtage de Wall Street a réduit ses prévisions de croissance annuelle pour la Chine à 4,7 % en août, en raison de la déception suscitée par le soutien politique de Pékin jusqu'à cette date et surtout en raison des inquiétudes croissantes concernant la contagion d'une crise dans le secteur immobilier du pays.

"Depuis la fin du mois d'août, la dynamique politique a clairement dépassé les attentes, avec une réévaluation des prix des prêts hypothécaires et un assouplissement de la politique immobilière dans les villes de premier rang", ont-ils déclaré, citant également une réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Pékin vise également une croissance de 5 % pour l'année. (Reportage de Susan Mathew à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza)