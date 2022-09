Citigroup va réduire ses activités de banque de détail au Royaume-Uni

Ce déménagement aidera Citi à se concentrer sur ses activités de gestion de patrimoine dans la région, a déclaré la banque, ajoutant qu'elle avait demandé à certains clients de passer à sa banque privée.

Après avoir pris la tête de l'entreprise l'année dernière, la directrice générale Jane Fraser s'est engagée à simplifier Citigroup en se retirant des activités non essentielles, y compris les franchises de consommation sur 13 marchés en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Fraser a été chargée de transformer une entreprise dont le cours de l'action est resté à la traîne de ses rivaux comme JPMorgan Chase & Co et Bank of America pendant les huit années de son prédécesseur Michael Corbat.

Le plan a été rapporté pour la première fois par le Financial Times plus tôt dans la journée.