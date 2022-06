Citoyen américain tué au combat en Ukraine - nécrologie, Département d'État

Stephen Zabielski, 52 ans, a été tué au combat le 15 mai, selon une notice nécrologique https://www.recordernews.com/obits/201919 publiée dans The Recorder, un journal du nord de l'État de New York, au début du mois. Les rapports médiatiques de sa mort ont circulé lundi.

Zabielski, qui était originaire de New York et avait déménagé en Floride ces dernières années, laisse derrière lui sa femme, cinq beaux-enfants et un petit-enfant, entre autres membres de la famille.

Dans une déclaration, un porte-parole du Département d'État a confirmé le décès de Zabielski en Ukraine et a déclaré que l'agence a été en contact avec sa famille et a fourni "toute l'assistance consulaire possible."

La déclaration du porte-parole a répété les avertissements précédents selon lesquels les citoyens américains ne devraient pas se rendre en Ukraine en raison du conflit et de la possibilité pour le gouvernement russe de les isoler. Il a ajouté que tout citoyen se trouvant en Ukraine devait partir immédiatement.

Malgré les avertissements précédents de ne pas prendre les armes en Ukraine, plusieurs Américains se sont portés volontaires pour combattre aux côtés des forces ukrainiennes.

La Russie affirme être impliquée dans une "opération militaire spéciale" en Ukraine.

La nouvelle de la mort de Zabielski intervient alors que plusieurs combattants américains sont portés disparus en Ukraine.

Lundi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé que les Américains Andy Huynh, 27 ans, de Hartselle, en Alabama, et Alexander Drueke, 39 ans, de Tuscaloosa, en Alabama, avaient été arrêtés alors qu'ils combattaient du côté ukrainien. Il a déclaré qu'ils étaient des mercenaires qui mettaient en danger la vie des militaires russes et qu'ils devaient assumer la responsabilité de leurs actes.