City facile, Chelsea en difficulté

Manchester City a confirmé sa place de leader en s'imposant facilement sur la pelouse de Newcastle (4-0). Joao Cancelo à la passe, Ruben Dias à la conclusion, et City était déjà devant dès la 5e minute de jeu sur un but 100% made in Portugal. Déjà passeur sur le premier but, Cancelo s'est montré buteur après un service de Riyad Mahrez. L'Algérien a lui aussi trouvé le chemin des filets plus tard, comme Raheem Sterling en fin de rencontre. Chelsea a concédé le match nul pour la deuxième fois consécutive face aux Wolves (0-0). Les Blues n'ont gagné qu'un seul match sur leurs quatre dernières confrontations en Premier League (2 nuls, 1 défaite).

par Robin Joanchicoy (iDalgo)