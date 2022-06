Claire Martinetto est nommée présidente du Directoire d'Ecofi

Claire Martinetto, 50 ans, est nommée présidente du Directoire d’Ecofi. Elle succède à Pierre Valentin dont le mandat s’achève, conformément à la limite d’âge inscrite dans les statuts. Jusqu’à présent directrice de Natixis Investment Managers Solutions, Claire Martinetto cumule plus de 25 ans d’expérience dans le secteur de la finance et de la gestion d’actifs dans des fonctions transversales et variées.



" Elle apporte un spectre de connaissances larges dans les métiers de la gestion, que ce soit en gestion de portefeuille, en gestion des risques ou encore en développement commercial ", explique la société de gestion.



Claire Martinetto prendra ses fonctions le 1er juillet prochain. A cette occasion, elle intégrera le comité de direction générale du Groupe Crédit Coopératif.