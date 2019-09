Claranova : Accélération du déploiement dans l'Internet des Objets

myDevices franchit le cap des 250 déploiements IoT au cours des six derniers mois

Regulatory News:

myDevices, le pôle Internet des Objets (IoT) de Claranova, annonce avoir franchi le cap des 250 déploiements IoT au cours des six derniers mois.

myDevices permet à toutes les entreprises, les SSII, les opérateurs Telecom, etc. de concevoir leurs propres solutions IoT.

De grandes entreprises mondiales du secteur de la restauration, de l’hôtellerie, de la santé ou de l’industrie ont aujourd’hui déployé des solutions IoT via la plate-forme myDevices qui apportent des réponses concrètes à leurs problèmes de tous les jours dans les domaines de la surveillance de la température, gestion de l’énergie, gestion des déchets, conformité, sécurité, suivi des actifs et bien d'autres encore.

Depuis quatre ans, myDevices développe sa vision de simplifier le monde de l’Internet des Objets. En rassemblant aujourd’hui plus de 400 objets connectés provenant de 175 fabricants différents sur une même plateforme quel que soit le réseau de communication utilisé (LoRa, Sigfox, 5G…), myDevices permet à ses clients de répondre à une infinité de problématiques avec des solutions très performantes, simples à mettre en œuvre et à un prix nettement inférieur à ceux des solutions actuellement disponibles.

Selon Pierre Cesarini, PDG de Claranova (Paris:CLA) : « Après des années d’investissements dédiés à l’ensemble des technologies IoT (matériels, connectivités, logiciels), l’Internet des Objets arrive à un stade où la convergence et la maturité de toutes ces technologies commencent à se concrétiser et permettent l’émergence de ce gigantesque marché. Fort de la montée en puissance de son portefeuille clients et du développement de nouvelles solutions, le pôle IoT de Claranova est plus que jamais bien positionné pour accélérer sa croissance dans l’Internet des Objets et devenir un acteur incontournable de ce marché. »

myDevices sera présent au salon IBS – Intelligent Building Systems –

qui a lieu les 2 & 3 octobre 2019 à Paris – Porte de Versailles

Prochains évènements Claranova :



Résultats annuels 2018-2019 : 1er octobre 2019

Assemblée Générale : 28 novembre 2019

Ligne téléphonique dédiée aux actionnaires individuels : 0 811 04 59 39 (appels facturés 0,05€ la minute + prix d’un appel local).

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

A propos de Claranova :

Véritable acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova a généré un chiffre d’affaires annuel 2018-2019 de 262 millions d’euros, dont plus de 90 % à l’international. Claranova s’est construit depuis sa création autour de quatre savoir-faire bien spécifiques : compréhension des grands domaines de la technologie ; capacité à définir une vision stratégique autour de concepts innovants ; mise en œuvre de business models innovants et enfin forte capacité d’exécution globale à tous les niveaux de l’entreprise que ce soit en Recherche et Développement, digital marketing, ventes, partenariats, finance, etc. Ses activités sont :

- Pôle Internet : spécialisé dans la monétisation de trafic sur internet, Avanquest démultiplie son impact client au travers d’offres de ventes croisées permettant de générer un maximum de trafic et de le monétiser le plus efficacement possible ;

- Pôle Mobile : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers les applications FreePrints et FreePrints Photobooks de PlanetArt – les solutions les moins chères et les plus simples au monde pour imprimer ses photos ou composer son livre photo à partir de son smartphone ;

- Pôle IoT : plateforme globale de gestion de l’Internet des Objets (IoT), myDevices permet à ses partenaires de commercialiser des solutions clés en main (« IoT in a Box™ ») à leurs clients. Ces offres permettent de déployer des solutions IoT immédiatement opérationnelles dans les secteurs du médical, de l’hôtellerie, de l’alimentation, de la distribution et de l’éducation.

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova : www.claranova.com ou www.twitter.com/claranova_group

CODES

Ticker : CLA

ISIN : FR0013426004

www.claranova.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190926005943/fr/