Claranova : Alibaba Cloud et myDevices s’associent pour lancer des solutions IoT en Chine

Ces solutions IoT LoRaWAN seront directement disponibles depuis Alibaba Cloud et son écosystème de distributeurs, revendeurs, et partenaires commerciaux

Ce partenariat permettra le déploiement de masse de solutions IoT prêtes à l’emploi en Chine pour les secteurs du médical, de l’hôtellerie, de l’alimentation, de la distribution et de l’éducation

Claranova (Paris:CLA):

myDevices, Inc. annonce aujourd’hui la mise à disposition de solutions IoT clef en main en partenariat avec la division IoT d’Alibaba Cloud, la branche spécialisée dans le cloud du groupe Alibaba. myDevices commercialisera et vendra ses solutions IoT in a Box™ en Chine via le réseau existant de distribution de revendeurs d’Alibaba Cloud. Ces solutions seront dédiées au suivi des actifs importants des petites entreprises aux grands groupes opérant dans de multiples secteurs d’activités et sur les marchés verticaux de la réfrigération commerciale et de la gestion des bâtiments.

« L’intégration des solutions IoT de myDevices avec Alibaba Cloud et le réseau LinkWAN va accélérer de façon exponentielle l’adoption de l’Internet des Objets par les entreprises de toutes tailles en Chine au travers de notre vaste écosystème de distribution », a déclaré Wang Yunci, Directeur marketing de la division IoT d’Alibaba Cloud. « En proposant des solutions prêtes à être commercialisées, à la fois personnalisées et évolutives, cette initiative permettra également à nos canaux de distribution directs et ceux de nos partenaires de se développer. »

Ces solutions IoT clef en main créées par myDevices associent une passerelle Ethernet ou cellulaire, plus de 95 types d’objets connectés, la gestion des données, le serveur réseau LinkWAN, ainsi qu’une application mobile iOS/Android dont les principales caractéristiques sont par exemple la surveillance à distance et l’enregistrement automatisé des données des capteurs, des alertes par mail et SMS ainsi qu’un reporting temps réel de toutes les informations. Ces solutions pré-packagées et prêtes à la vente sont déployables en quelques minutes grâce à une technologie de connexion intégrée et peuvent évoluer pour s’adapter instantanément à une multitude de cas d’utilisation.

Les revendeurs partenaires d’Alibaba pourront bénéficier d’une formation approfondie et auront accès à toute une bibliothèque de supports de vente et de marketing pour les aider dans leur communication avec leurs clients existants et nouveaux. myDevices collaborera étroitement avec l’équipe d’Alibaba Cloud pour proposer des exemples de cas d’utilisation, des tutoriels vidéos, des calculateurs de retour sur investissement, des mémos d’aide à la prospection ainsi que des supports marketing, tous disponibles sur un Portail Revendeurs dédié pour accompagner le réseau de distribution des revendeurs d’Alibaba.

« Les solutions « IoT in a Box » de myDevices permettent aux hôpitaux, aux pharmacies, aux entreprises agroalimentaires (distribution et transformation), aux établissements d’enseignement, et aux restaurants, entre autres, d’automatiser la surveillance de la température et de l’humidité, et ainsi de faire des économies par rapport à un suivi manuel tout en améliorant le niveau de protection de leur stock réfrigéré », a déclaré Kevin Bromber, Directeur général de myDevices. « De nos jours, les entreprises comprennent immédiatement l’énorme avantage que représente l’installation de ces systèmes IoT. Ce qu’elles valorisent le plus est la facilité d’installation et d’utilisation. S’associer avec Alibaba Cloud et mettre à disposition ces systèmes en Chine va accélérer l’adoption de produits IoT complets et offre une incroyable opportunité de croissance à son vaste écosystème de revendeurs. »

Les solutions « IoT in a Box » sont créées en combinant et en connectant les passerelles et les objets connectés d’une multitude de fabricants. Cet accord permettra aux partenaires existants et à venir d’Alibaba Cloud d’intégrer leur équimements à la liste toujours croissante d’objets connectés et de passerelles compatibles avec la technologie myDevices. En intégrant leurs matériels, ces dispositifs seront ainsi immédiatement disponibles en Chine et à l’étranger pour créer des solutions complètes et adaptées à toutes sortes d’utilisation.

Les fabricants de matériel basé sur la technologie LoRa peuvent soumettre leurs capteurs et passerelles pour être inclus dans ces solutions clefs en main en s’inscrivant à cette adresse : https://mydevices.com/for-hardware-manufacturers/iot-ready-program/

Pour commencer à vendre les solutions IoT in a Box, les revendeurs partenaires d’Alibaba Cloud peuvent s’inscrire en cliquant sur le lien suivant : https://reseller.iotinabox.com/alibaba-cloud/.

A propos de Alibaba Cloud

Fondé en 2009, Alibaba Cloud (www.alibabacloud.com), division informatique spécialisée dans le cloud du groupe Alibaba, figure parmi les trois premiers fournisseurs de prestations IaaS (Infrastructure as a Service) au monde selon Gartner et constitue le plus grand fournisseur de services cloud publics en Chine, selon IDC. Alibaba Cloud propose une gamme complète de services cloud à des entreprises du monde entier, y compris des commerçants faisant des affaires sur les places de marché du groupe Alibaba, des startups, des entreprises et des organisations gouvernementales. Alibaba Cloud est le partenaire officiel en services cloud du Comité international olympique.

A propos de myDevices

myDevices, société de solutions IoT, permet aux ingénieurs et aux entreprises de concevoir, prototyper et commercialiser rapidement des solutions IoT. myDevices est le créateur de Cayenne, le fabricant de solutions de facto d'IoT de l'industrie, le programme IoT Ready Program™, le catalogue de confiance d'appareils à glisser/déposer et IoT in a Box™, des solutions IoT toutes faites pour une variété de marchés verticaux. La mission de la société est de rendre le monde connecté plus simple en fournissant des outils de développement qui permettent la création de solutions IoT indépendantes d'appareil et de connectivité pour les bâtiments intelligents, l'agriculture intelligente, le suivi des actifs et autres verticales IoT. myDevices a son siège social à Los Angeles, en Californie. Pour plus d'informations, visitez les sites www.myDevices.com et www.IoTinaBox.com.

A propos de Claranova

Acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova fait partie des quelques groupes français de ce secteur à réaliser plus de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont plus de la moitié aux États-Unis. Claranova centre sa stratégie sur trois domaines d’activités – l’impression digitale à travers sa division PlanetArt, la gestion de l’internet des objets via sa division myDevices et enfin son activité d’e-commerce via sa division Avanquest :

PlanetArt : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers son offre FreePrints – la solution la moins chère et la plus simple au monde pour imprimer ses photos de son smartphone – FreePrints a déjà conquis plusieurs millions de clients, chiffre en croissance continue depuis son lancement ;

myDevices : solutions pour l’Internet des Objets (IoT). Créateur de Cayenne, la mission de myDevices est de simplifier le monde des objets connectés en déployant des solutions IoT verticalisées et en accompagnant les entreprises dans le design, le prototypage et la commercialisation de leurs propres solutions.

Avanquest : activité historique du Groupe consistant à distribuer des logiciels tierces parties, activité évoluant vers la monétisation de trafic internet.

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova : www.claranova.com ou sur www.twitter.com/claranova_group

Prochaine communication : Résultats annuels 2017-2018 le 2 octobre 2018

