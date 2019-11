Claranova : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019-2020 en hausse de 45% à 70 M

- Pôle Internet : nouvelle dynamique de croissance confirmée avec un chiffre d’affaires de 20,8 M€ (+ 23%)

- Pôle Mobile : chiffre d’affaires de 48,5 M€ (+ 59%), intégrant les nouvelles activités de cadeaux personnalisés Personal Creations® pour 8,5 M€

Ce communiqué présente un chiffre d'affaires consolidé, non audité, établi selon les normes IFRS

Regulatory News:

Le groupe Claranova (Paris:CLA) entame l’exercice 2019-2020 par un premier trimestre (juillet - septembre 2019) solide, avec un chiffre d’affaires consolidé de 69,8 millions d’euros, soit une progression de + 45% par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent. Hors impact de l’acquisition de Personal Creations® au 1er août 2019, la croissance organique1 du chiffre d’affaires ressort à + 25% (avec un impact négatif des taux de change de -2%).

(en millions d’euros) Juil. à sept.

2019 (3 mois) Juil. à sept.

2018 (3 mois) Var. Var. à taux de change constants Var. à périmètre et taux de change constants Internet 20,8 16,9 23% 19% 19% Mobile 48,5 30,4 59% 57% 30% IoT2 0,5 0,9 -39% -42% -42% Chiffre d'affaires 69,8 48,2 45% 42% 25%

Pôle Internet

Le Pôle Internet confirme la nouvelle dynamique de croissance engagée sur l’exercice précédent, avec une progression du chiffre d’affaires de + 23% sur le premier trimestre de l’exercice 2019-2020 (+ 19% à taux de change constant) à 20,8 millions d’euros. Tous les segments de l’activité Logiciels (sécurité, PDF, photo et monétisation de trafic) participent à cette dynamique en affichant des taux de croissance à deux chiffres. La transition de ces activités d’édition de logiciels vers des modèles économiques de vente par abonnement et le renforcement des investissements engagés pour le développement de produits propriétaires avec des marques reconnues (Adaware, Soda, InPixio, Payaware) devraient continuer à contribuer au renforcement progressif du taux de marge du pôle Internet sur les prochains trimestres.

Par ailleurs, le Groupe a annoncé la signature d’un accord en vue du rachat des minoritaires de son pôle Internet3 qui lui permettra, sous réserve de l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée Générale mixte, de bénéficier à terme de l’intégralité du résultat net issu de l’ensemble des activités du pôle.

Pôle Mobile

Les activités du pôle Mobile (hors Personal Creations®) maintiennent une excellente trajectoire de croissance, avec un chiffre d’affaires de 40,0 millions d’euros, en hausse de + 31% (+ 30% à taux de change constant). Cette hausse est tirée à la fois par le renforcement des activités FreePrints et FreePrints Photobooks en Europe et par la montée en charge des nouvelles applications FreePrints Photo Tiles et FreePrints Cards qui, bien qu’ayant une contribution encore limitée au chiffre d’affaires du pôle, affichent d’importants taux de croissance.

Ce premier trimestre 2019-2020 du Pôle Mobile a été marqué par le début de l’intégration des activités de cadeaux personnalisés Personal Creations® au 1er août 2019. Sur ses deux premiers mois d’activité, Personal Creations® a réalisé un chiffre d’affaires de 8,5 millions d’euros. Le processus de mise aux normes du Groupe a été entamé et continuera tout au long de cet exercice.

La combinaison des activités acquises et des activités historiques du pôle Mobile fait ainsi ressortir une croissance de + 59% sur le premier trimestre, à 48,5 millions d’euros.

Pôle IoT

Le Pôle IoT de Claranova clôture le premier trimestre 2019-2020 avec un chiffre d’affaires de 0,5 million d’euros contre 0,9 million d’euros au premier trimestre de l’exercice précédent. Cette variation provient majoritairement de revenus non récurrents, liés au lancement du partenariat commercial avec Sprint, comptabilisés sur l’exercice 2018-2019. Toutefois, les ventes auprès des nouveaux clients du pôle IoT marquent une très forte progression avec à ce jour plus de 300 clients en cours de déploiement. Ce pôle devrait constituer à moyen terme un fort relais de croissance reposant sur trois leviers : l’augmentation du nombre de clients, la croissance du nombre de solutions IoT par client et enfin le nombre de sites et d’objets connectés déployés sur chaque site.

Pierre Cesarini déclare « Ce premier trimestre est de nouveau en forte croissance pour le groupe Claranova et chacun de nos pôles continue de se structurer et se développer trimestre après trimestre. L’intégration des activités logicielles acquises il y a un an est parfaitement en place et nous travaillons maintenant à la prochaine étape du développement de notre pôle Internet. Nos activités mobiles sont toujours en forte croissance portées par une demande toujours aussi soutenue et nous avançons dans l’intégration de Personal Creations pour étendre nos activités dans les trimestres à venir. Si le chiffre d’affaires de myDevices reste encore faible à l’échelle du Groupe, nous commençons à percevoir la montée commerciale de l’activité IoT et ses perspectives prometteuses avec aujourd’hui plus de 300 clients signés sur ces derniers mois. »

Agenda financier :

Assemblée Générale : 9 décembre 2019

Ligne téléphonique dédiée aux actionnaires individuels : 0 811 04 59 39 (appels facturés 0,05€ la minute + prix d’un appel local).

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

A propos de Claranova :

Claranova est un groupe technologique international positionné sur trois marchés distincts : Internet, Mobile et l’IoT. Claranova s’est illustré ces dernières années par sa maîtrise des grands enjeux technologiques et sa capacité à faire systématiquement de chacune de ses activités un véritable succès. Fort de ses réussites, Claranova combine depuis quatre ans une trajectoire de croissance moyenne annuelle de +30 %, et une hausse de sa rentabilité, à la fois par développement organique et par croissance externe. Claranova affiche un chiffre d’affaires annuel de 262 M€ (exercice 2018-2019) en hausse de +62%, avec un taux de rentabilité opérationnelle de 6,1 %.

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova : www.claranova.com ou www.twitter.com/claranova_group

CODES

Ticker : CLA

ISIN : FR0013426004

www.claranova.com

1 La croissance organique représente la hausse du chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants.

2 IoT : Internet of Things, Internet des objets.

3 Cf communiqué du 31 octobre 2019

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191106005758/fr/