Claranova : Hausse de + 71 % du chiffre d'affaires au 2ème semestre 2018-2019 (123 M) et croissance de 100 M du CA annuel à 262 M (+ 62 %)

- Pôle Internet (43 M€) : hausse des revenus semestriels de + 166 % contre + 103 % au 1er semestre et de + 200 % sur le 4ème trimestre

- Pôle Mobile (78 M€) : la croissance du chiffre d’affaires semestriel s’accélère de + 48 % contre + 41 % au 1er semestre

Ce communiqué présente un chiffre d'affaires consolidé, non audité, établi selon les normes IFRS

Le groupe Claranova (Paris:CLA) a poursuivi sa très forte croissance sur le second semestre de l’exercice 2018-2019 (janvier - juin 2019) avec un chiffre d’affaires consolidé de près de 123 millions d’euros en hausse de + 71 %, dont + 33 % de croissance organique1.

Le Groupe confirme ainsi l’accélération de ses revenus annuels qui s’élèvent à fin juin 2019 à 262 millions d’euros et progressent de + 62 % par rapport à l’an passé.

Un second semestre de forte croissance à 123 M€ (+ 71 %)

en millions d'euros Janvier à juin

2019 (6 mois) Janvier à juin

2018 (6 mois) Var. Var. au S1

(Juil. à déc.

2018) Var. à

périmètre

constant Var. à périmètre et

taux de change

constants Internet 42,9 16,1 +166% +103% +22% +19% Mobile 78,3 52,8 +48% +41% +48% +42% IoT2 1,4 2,7 -46% +77% -46% -49% Chiffre d'affaires 122,7 71,6 +71% +55% +39% +33%

Ce deuxième semestre profite d’une nouvelle amélioration des performances du pôle Internet (Avanquest) du Groupe qui affiche une croissance de son chiffre d’affaires de + 166 % contre + 103 % au premier semestre. Il bénéficie du fort développement des activités acquises durant l’exercice, en particulier des logiciels propriétaires PDF et de sécurité, mais aussi de la progression des activités historiques, notamment dans les logiciels photos et utilitaires, avec + 19 % de croissance organique1. Au cours de l’exercice, le Groupe a effectué sur ce pôle d’importants investissements concernant l’évolution vers un modèle de vente de logiciels par abonnement qui devraient avoir un impact positif sur les périodes à venir. Au total, l’activité Internet enregistre une très forte accélération de ses revenus au 4ème trimestre avec une croissance de + 200 % contre + 136 % au trimestre précédent3.

Le pôle Mobile (PlanetArt) continue sa trajectoire de forte croissance à + 48 % au 2ème semestre contre + 41 % au 1er semestre, avec un chiffre d’affaires semestriel de 78,3 millions d’euros. Cette nouvelle progression est le fruit des importants investissements marketing permettant d’accroître le nombre de clients FreePrints, en particulier en Europe avec l’ouverture de nouvelles zones géographiques sur la période. L’acquisition de Personal Creations va ajouter une nouvelle dimension « cadeaux personnalisés » à ses activités photos lui ouvrant ainsi de nouveaux marchés, et devrait recéler d’importantes synergies commerciales.

Le pôle IoT (myDevices) affiche un chiffre d’affaires de 1,4 million d’euros sur le semestre, soit une progression de + 56 % après retraitement des revenus non récurrents liés à l’accord de partenariat avec Sprint comptabilisés au second semestre de l’exercice précédent.

Progression de 100 M€ du chiffre d’affaires annuel à 262 M€ (+ 62 %)

Les excellentes performances réalisées pendant l’exercice sur l’ensemble de ses pôles permettent à Claranova d’augmenter de 100 millions d’euros son chiffre d’affaires consolidé en seulement un an (dont 41,4 millions d’euros proviennent des activités acquises en cours d’exercice), et de dépasser les 262 millions d’euros, soit une hausse de + 62 % par rapport à l’exercice 2017-2018. Cette forte croissance correspond à la volonté de Claranova de se développer à un rythme soutenu en augmentant significativement ses investissements en marketing qui, bien qu’impactant la rentabilité de l’exercice, constituent un levier d’amélioration de sa profitabilité future.

en millions d'euros Juillet 2018 à

Juin 2019

(12 mois) Juillet 2017 à

Juin 2018

(12 mois) Var. Var. à taux

de change

constants Var. à

périmètre

constant Var. à périmètre et

taux de change

constants Internet 83,0 35,8 132% 129% 16% 14% Mobile 176,1 122,0 44% 40% 44% 40% IoT 3,2 3,7 -13% -17% -13% -17% Chiffre d'affaires 262,3 161,5 62% 59% 37% 33%

Cette forte progression est portée par l’activité Mobile en hausse de + 44 % sur l’exercice, mais également par le pôle Internet du Groupe, qui voit son chiffre d’affaires augmenter de + 132 %, à 83,0 millions d’euros (+ 16 % à périmètre constant). Ce fort développement permet au Groupe de mieux équilibrer ses activités, en augmentant le poids de son pôle Internet, qui représente désormais 32 % du chiffre d’affaires consolidé (contre 22 % lors de l’exercice précédent).

Pierre Cesarini, CEO du groupe Claranova, déclare : « En dépassant les 250 millions d’euros avec une croissance de plus de 60 %, Claranova démontre sa capacité à faire croître ses activités dans la durée et s’inscrit de plus en plus comme un acteur majeur de la technologie en France. Ce savoir-faire de « scale-up » constitue une marque de fabrique de notre Groupe et nous permet d’anticiper une trajectoire de croissance encore très forte pour les exercices à venir, renforcée par l’acquisition récente de Personal Creations aux Etats-Unis qui va nous permettre d’élargir notre marché. Claranova est maintenant en ordre de marche dans chacun de ses métiers avec des dynamiques de croissance élevées dans tous ses pôles. »

Afin d’accompagner cette nouvelle dynamique, le Groupe a finalisé le 1er août le regroupement de ses actions à raison de 10 actions anciennes pour 1 nouvelle. Le capital social de la Société est désormais divisé en 39 442 878 actions ordinaires, incluant 242 125 actions auto-détenues.

Prochains évènements :

Résultats annuels 2018-2019 : 1er octobre 2019

Assemblée Générale : 28 novembre 2019

Ligne téléphonique dédiée aux actionnaires individuels : 0 811 04 59 39 (appels facturés 0,05€ la minute + prix d’un appel local).

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

A propos de Claranova :

Véritable acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova a généré un chiffre d’affaires annuel 2018-2019 de 262 millions d’euros, dont plus de 90 % à l’international. Claranova s’est construit depuis sa création autour de quatre savoir-faire bien spécifiques : compréhension des grands domaines de la technologie ; capacité à définir une vision stratégique autour de concepts innovants ; mise en œuvre de business models innovants et enfin forte capacité d’exécution globale à tous les niveaux de l’entreprise que ce soit en Recherche et Développement, digital marketing, ventes, partenariats, finance, etc. Ses activités sont :

- Pôle Internet : spécialisé dans la monétisation de trafic sur internet, Avanquest démultiplie son impact client au travers d’offres de ventes croisées permettant de générer un maximum de trafic et de le monétiser le plus efficacement possible ;

- Pôle Mobile : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers les applications FreePrints et FreePrints Photobooks de PlanetArt – les solutions les moins chères et les plus simples au monde pour imprimer ses photos ou composer son livre photo à partir de son smartphone ;

- Pôle IoT : plateforme globale de gestion de l’Internet des Objets (IoT), myDevices permet à ses partenaires de commercialiser des solutions clés en main (« IoT in a Box™ ») à leurs clients. Ces offres permettent de déployer des solutions IoT immédiatement opérationnelles dans les secteurs du médical, de l’hôtellerie, de l’alimentation, de la distribution et de l’éducation.

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova : www.claranova.com ou www.twitter.com/claranova_group

1 La croissance organique représente la hausse du chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants.

2 IoT : Internet of Things, Internet des objets.

3 Les activités acquises ont été consolidées sur le même nombre de mois au 3 et 4ème trimestres, les données sont donc comparables.

