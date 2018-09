Claranova : Ingram Micro, Sprint et myDevices lancent une offre commune sur les solutions IoT1

Ces leaders de leur secteur collaborent pour simplifier la distribution de solutions IoT complètes via leurs revendeurs, intégrateurs de systèmes et fournisseurs de services d’infogérance en proposant des Essais IoT gratuits et sans engagement destinés aux PME et aux grandes entreprises

Sprint, Ingram Micro, et myDevices annoncent aujourd’hui leur collaboration pour fournir des solutions IoT clef en main à un large éventail d’entreprises. Les revendeurs nord-américains d’Ingram Micro auront désormais la possibilité de proposer à leurs clients des secteurs du médical, de l’hôtellerie, de l’alimentaire, de la distribution, de l’éducation et publics un essai gratuit de 30 jours des solutions de surveillance à distance de suivi de la température/de l’humidité et la gestion des bâtiments.

Les revendeurs pourront ainsi avoir accès à travers ces nouvelles solutions IoT à des sources de rémunération attractives et récurrentes. En effet, ces solutions, basées sur la technologie LoRa et fournies dans le cadre de cette collaboration, sont extrêmement flexibles et leur permettront de les installer, de les configurer et les adapter aux besoins spécifiques de leurs clients en seulement quelques minutes.

« Nos revendeurs à valeur ajoutée, intégrateurs de systèmes et fournisseurs de services d’infogérance nous expriment leur volonté et leur enthousiasme vis-à-vis des solutions IoT. Cependant, ils ne savent pas par où commencer au sein de ce nouveau marché en forte croissance, » a déclaré Mike Zilis, vice-président exécutif et président du groupe Asie-Pacifique chez Ingram Micro. « Notre offre d’essai gratuit souligne l’engagement d’Ingram Micro à s’associer avec les leaders de ce domaine pour aider nos clients à se développer sur ce marché tout en comblant un manque important dans notre secteur. Forts de cette collaboration avec Sprint et myDevices, nous pouvons désormais offrir à nos 200 000 revendeurs des solutions préconfigurées et prêtes à la vente, personnalisables et évolutives répondant à des besoins concrets rencontrés par l’ensemble des entreprises dans le monde. »

Les hôpitaux, les pharmacies, les entreprises agroalimentaires (distribution et transformation), ou encore les chaînes de restauration pourront ainsi automatiser la surveillance de la température et de l’humidité de leurs systèmes de réfrigération et les aider à protéger les vaccins, les aliments et toutes autres denrées périssables. La plupart de ces secteurs font l’objet d’une réglementation accrue de la part des services sanitaires publics, ou d’organismes d’accréditation et ils sont par exemple tenus par la loi de consigner les relevés de température de leurs réfrigérateurs. En automatisant le processus de suivi des températures ces entreprises pourront économiser des frais de main d’œuvre et respecteront plus aisément les exigences réglementaires.

« Nous savons que les revendeurs du monde entier entretiennent des relations avec des PME et des entreprises importantes susceptibles de bénéficier de solutions IoT, » a déclaré Ivo Rook, vice-président senior IoT pour Sprint. « Avec cette collaboration, nous fournissons une offre de pointe, combinée à l’ensemble des supports et outils de vente nécessaires pour répondre aux attentes des clients et leur permettre de maîtriser leurs coûts et leurs risques tout en respectant les exigences réglementaires. »

1 Internet des Objets (Internet of Things)

Ingram Micro a conçu un programme revendeurs optimisé pour les accompagner et les faire réussir. Dès qu’un revendeur identifiera une opportunité en l’inscrivant sur le portail Ingram Micro, Ingram Micro lui assignera un spécialiste IoT dédié et proposera au client final un essai gratuit de 30 jours afin d’évaluer la solution dans ses installations. Le revendeur et le spécialiste assigné travailleront de concert pour démontrer au client final le retour sur investissement et les économies générées, préparer le devis et conclure la transaction. Ainsi, un simple référencement pourra générer pour le revendeur apportant l’affaire une rémunération récurrente pendant toute la durée de vie de la solution installée chez le client final.

« Nous voulons suprimer tous les freins à la vente pouvant être rencontrés durant le cycle de vente et l’après-vente de solutions IoT, » a affirmé Kevin Bromber, Directeur général de myDevices. « Nous savons que les clients finaux cherchent des solutions automatisées et nous savons également qu’ils entretiennent des relations de confiance avec des revendeurs leur fournissant déjà d’autres produits et services informatiques. Nous sommes convaincus que ces solutions IoT clef en main représenteront pour les revendeurs une gamme de produits essentielle leur permettant de développer leur activité. »

Ces essais gratuits incluent l’installation pour 30 jours ouvrés d’une passerelle et de cinq capteurs. Ils seront uniquement disponibles pour les revendeurs inscrits au programme et entretenant des relations existantes et directes avec un client tel qu’un hôpital, un service de restauration, un établissement hôtelier, un distributeur ou toute autre établissement commercial. Pour prétendre à cet essai gratuit, le client devra être implanté aux Etats-Unis, avec un potentiel de plus de 25 capteurs. Le programme d’essai gratuit est proposé sur une durée limitée et sous réserve de conditions et de modalités complémentaires.

A ce jour, le programme d’essai gratuit IoT est lancé ; les revendeurs peuvent commencer à générer des revenus récurrents en s’inscrivant sur : www.iotinabox.com/ingram.

A propos d’Ingram Micro

Ingram Micro aide les entreprises à réaliser les promesses de la technologie. Elle offre une gamme complète de services de technologie et de chaîne d’approvisionnement aux entreprises du monde entier. A travers une expertise approfondie en solutions technologiques, en mobilité, en Cloud et en chaîne d’approvisionnement, Ingram Micro permet à ses partenaires d’affaires de fonctionner efficacement et avec succès dans les marchés qu’ils desservent. Une agilité inégalée, des idées profondes sur le marché et la confiance et la fiabilité qui proviennent de décennies de relations éprouvées, distinguent Ingram Micro et la positionne en avance. Découvrez comment Ingram Micro peut vous aider à réaliser la promesse de la technologie. Plus d’informations sur www.ingrammicro.com.

A propos de Sprint

Sprint (NYSE : S) est une société de services de communication qui crée davantage de moyens optimisés pour connecter ses clients à ce qui compte le plus. Sprint a assuré 54,6 millions de connections au 31 mars 2018 et est largement reconnu dans le développement, l'ingénierie et le déploiement de technologies innovantes, y compris le premier service 4G sans fil d'un opérateur national aux États-Unis ; les principales marques offrant des forfaits sans abonnement, dont Virgin Mobile USA, Boost Mobile et Assurance Wireless ; des capacités de push-to-talk nationales et internationales instantanées ainsi qu'une dorsale Internet de niveau 1 mondiale. Aujourd'hui, l'héritage d'innovation et de service de Sprint trouve un prolongement à travers son investissement accru visant à améliorer considérablement la couverture, la fiabilité et la vitesse à travers son réseau national et son engagement à lancer le premier réseau mobile 5G aux États-Unis. Vous trouverez de plus amples informations sur www.sprint.com ou www.facebook.com/sprint et www.twitter.com/sprint.

A propos de myDevices

myDevices, société de solutions IoT, permet aux ingénieurs et aux entreprises de concevoir, prototyper et commercialiser rapidement des solutions IoT. myDevices est le créateur de Cayenne, le fabricant de solutions de facto d'IoT de l'industrie, le programme IoT Ready Program™, le catalogue de confiance d'appareils à glisser/déposer et IoT in a Box™, des solutions IoT toutes faites pour une variété de marchés verticaux. La mission de la société est de rendre le monde connecté plus simple en fournissant des outils de développement qui permettent la création de solutions IoT indépendantes d'appareil et de connectivité pour les bâtiments intelligents, l'agriculture intelligente, le suivi des actifs et autres verticales IoT. myDevices a son siège social à Los Angeles, en Californie. Pour plus d'informations, visitez le site www.myDevices.com.

A propos de Claranova

Acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova fait partie des quelques groupes français de ce secteur à réaliser plus de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont plus de la moitié aux États-Unis. Claranova centre sa stratégie sur trois domaines d’activités – l’impression digitale à travers sa division PlanetArt, la gestion de l’internet des objets via sa division myDevices et enfin son activité d’e-commerce via sa division Avanquest :

PlanetArt : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers son offre FreePrints – la solution la moins chère et la plus simple au monde pour imprimer ses photos de son smartphone – FreePrints a déjà conquis plusieurs millions de clients, chiffre en croissance continue depuis son lancement ;

myDevices : solutions pour l’Internet des Objets (IoT). Créateur de Cayenne, la mission de myDevices est de simplifier le monde des objets connectés en déployant des solutions IoT verticalisées et en accompagnant les entreprises dans le design, le prototypage et la commercialisation de leurs propres solutions.

Avanquest : activité historique du Groupe consistant à distribuer des logiciels tierces parties, activité évoluant vers la monétisation de trafic internet.

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova : www.claranova.com ou www.twitter.com/claranova_group.

