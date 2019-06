Claranova : L'Assemblée Générale approuve à 100 % la transformation en Société Européenne et le Regroupement d'actions

Regulatory News:

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de Claranova (Paris:CLA) s'est tenue ce mardi 11 juin 2019 à 15h au Club Laffitte, Paris 9. Le nombre d’actions détenues par les 176 actionnaires présents ou représentés était de 99 666 207 actions, soit un taux de participation de 25,27 %.

L’ensemble des résolutions proposées, à savoir le passage au statut de Société Européenne et le Regroupement d’actions (10 actions anciennes pour 1 action nouvelle), ont été adoptées à l’unanimité des droits de vote présents et représentés.

Pierre Cesarini, PDG de Claranova, a déclaré à l’issue de l’Assemblée Générale : « L’adoption de ces résolutions est une étape structurante pour l’avenir de notre Groupe. Le statut de Société Européenne va nous permettre d’afficher clairement notre ambition mondiale et le regroupement d’actions devrait contribuer à réduire la volatité du titre tout en améliorant sa perception par les investisseurs internationaux. Je tiens sincèrement à remercier l’ensemble de nos actionnaires pour leur mobilisation, leur confiance et leur soutien. »

Les modalités du regroupement d’actions seront fixées prochainement par le Conseil d’Administration de Claranova et feront l’objet d’une publication au BALO.

L’intégralité et le détail des votes sont disponibles sur le site du groupe Claranova : www.claranova.com

Prochains évènements :

Chiffre d’affaires annuel 2018-2019 : 7 août 2019

Résultats annuels 2018-2019 : 1er octobre 2019

Ligne téléphonique dédiée aux actionnaires individuels : 0 811 04 59 39 (appels facturés 0,05€ la minute + prix d’un appel local).

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

A propos de Claranova :

Véritable acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova a généré un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros au 1er semestre 2018-2019, dont plus de 90 % à l’international. Claranova s’est construit depuis sa création autour de quatre savoir-faire bien spécifiques : compréhension des grands domaines de la technologie ; capacité de définir une vision stratégique autour de concepts innovants ; mise en œuvre de business models innovants et enfin forte capacité d’exécution globale à tous les niveaux de l’entreprise que ce soit en Recherche et Développement, digital marketing, ventes, partenariats, finance, etc. Ses activités sont :

Avanquest : spécialisé dans la monétisation de trafic sur internet, Avanquest démultiplie son impact client au travers d’offres de ventes croisées permettant de générer un maximum de trafic et de le monétiser le plus efficacement possible ;

PlanetArt : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers ses applications FreePrints et FreePrints Photobooks – les solutions les moins chères et les plus simples au monde pour imprimer ses photos ou composer son livre photo à partir de son smartphone;

myDevices : plateforme globale de gestion de l’Internet des Objets (IoT), myDevices permet à ses partenaires de commercialiser des solutions clés en main (« IoT in a Box™ ») à leurs clients. Ces offres permettent de déployer des solutions IoT immédiatement opérationnelles dans les secteurs du médical, de l’hôtellerie, de l’alimentation, de la distribution et de l’éducation.

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova : www.claranova.com ou www.twitter.com/claranova_group

