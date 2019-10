Claranova : Mise à disposition de la présentation des résultats annuels et des états financiers consolidés 2018-2019

Regulatory News :

Claranova (Paris:CLA) annonce avoir mis en ligne sur son site internet la présentation des résultats annuels ainsi que les états financiers consolidés 2018-2019. Les deux documents sont disponibles en français et en anglais.

Prochains évènements:

Publication du Document Universel d’Enregistrement : 21 octobre 2019

Chiffre d’affaires premier trimestre : 6 novembre 2019

Assemblée Générale : 3 décembre 2019

Ligne téléphonique dédiée aux actionnaires individuels : 0 811 04 59 39 (appels facturés 0,05€ la minute + prix d’un appel local). Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

À propos de Claranova :

Claranova est un groupe technologique international positionné sur trois marchés distincts : Internet, la mobilité et l’IoT. Claranova s’est illustré ces dernières années par sa maîtrise des grands enjeux technologiques et sa capacité à faire systématiquement de chacune de ses activités un véritable succès. Fort de ses réussites, Claranova combine depuis quatre ans une trajectoire de croissance moyenne annuelle de +30 %, et une hausse de sa rentabilité, à la fois par développement organique et par croissance externe. Claranova affiche un chiffre d’affaires annuel de 262 M€ (exercice 2018-2019), avec un taux de rentabilité opérationnelle de 6,1 %.

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova : www.claranova.com ou www.twitter.com/claranova_group

CODES

Ticker : CLA

ISIN : FR0013426004

www.claranova.com

