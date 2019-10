Claranova : Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel au titre de l'exercice 2018-2019

Regulatory News :

Claranova (Paris:CLA), groupe technologique international positionné sur les marchés Internet, Mobile et Internet des Objets, annonce avoir déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) son Document d’enregistrement universel, incluant le Rapport financier annuel au titre de l’exercice 2018-2019.

Des exemplaires du Document d’enregistrement universel sont disponibles sur demande auprès du siège de la Société (Claranova, 89-91, boulevard National, 92257 La Garenne-Colombes Cedex), sur son site internet (http://www.claranova.com) ainsi que sur le site internet de l’AMF (http://www.amf-france.org).

Le Document d’enregistrement universel inclut notamment :

- les comptes consolidés du Groupe pour l’exercice 2018-2019 publiés le 2 octobre 2019 ;

- les comptes annuels de Claranova SE pour l’exercice 2018-2019 ;

- les rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés du Groupe et sur les comptes annuels de Claranova SE ;

- le rapport de gestion incluant notamment les informations sur la responsabilité sociale, environnementale et sociétale du Groupe ;

- le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise ; ainsi que

- les informations sur le contrôle interne et la gestion des risques.

Agenda Financier :

Chiffre d’affaires premier trimestre : 6 novembre 2019

Assemblée Générale : 3 décembre 2019

Ligne téléphonique dédiée aux actionnaires individuels : 0 811 04 59 39 (appels facturés 0,05€ la minute + prix d’un appel local). Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

À propos de Claranova :

Claranova est un groupe technologique international positionné sur trois marchés distincts : Internet, Mobile et l’IoT. Claranova s’est illustré ces dernières années par sa maîtrise des grands enjeux technologiques et sa capacité à faire systématiquement de chacune de ses activités un véritable succès. Fort de ses réussites, Claranova combine depuis quatre ans une trajectoire de croissance moyenne annuelle de +30 %, et une hausse de sa rentabilité, à la fois par développement organique et par croissance externe. Claranova affiche un chiffre d’affaires annuel de 262 M€ (exercice 2018-2019), avec un taux de rentabilité opérationnelle de 6,1 %.

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova : www.claranova.com ou www.twitter.com/claranova_group

