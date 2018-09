Claranova : Perspectives de croissance confirmées

Mise en œuvre du programme de rachat d’actions

Regulatory News:

Confiant dans ses perspectives de développement, Claranova (Paris:CLA) annonce la poursuite de la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, conformément à l'autorisation accordée par l’Assemblée Générale du 30 novembre 2017.

Après un excellent 4ème trimestre (+ 37 %1), le groupe Claranova a franchi le cap des 160 MEUR sur son exercice 2017-2018. Il affiche ainsi un chiffre d’affaires annuel consolidé de 161,5 MEUR en croissance de 32 % à taux de change constants (+ 24 % à taux réels) . Cette belle performance confirme la pertinence des orientations stratégiques du Groupe et l’efficacité de son modèle économique.

Cette tendance positive va se renforcer sur les prochains mois avec l’intégration au 1er juillet 2018 des acquisitions canadiennes à la division Avanquest. Ces acquisitions devraient également significativement améliorer la rentabilité de la division. Les deux autres activités du Groupe sont plus que jamais en ordre de marche et affichent sur l’exercice 2017-2018 des croissances annuelles à taux de change constants de + 47 % pour PlanetArt (122 MEUR) et + 43 % pour myDevices (3,7 MEUR), et respectivement + 37 % et + 31 % en chiffres publiés.

Au cours de la période, PlanetArt a renforcé son offre avec le lancement de l’application FreePrints Photo Tiles, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, l’Irlande venant également d’être lancée en août. Cette nouvelle application, qui offre la possibilité de commander très simplement des photos accrochables et repositionnables à volonté sur les murs, enregistre un bon démarrage et vient parfaitement compléter les applications historiques FreePrints et FreePrints Photobooks. Elle devrait être lancée très rapidement en France.

L’accord signé avec l’opérateur télécom américain Sprint a permis à myDevices d’enregistrer une forte accélération de son activité en générant un chiffre d’affaires de plus de deux millions de dollars sur l’exercice, suite au lancement de la plateforme « Sprint IoT factory » en mai 2018. Afin de poursuivre le déploiement de son offre et présenter l’ensemble de ses solutions IoT, myDevices participera au Mobile World Congress Americas de Los Angeles du 12 au 14 septembre prochains.

Fort d’une trésorerie de plus de 65 MEUR à fin juin 2018, le Groupe a décidé de renforcer sa part d’auto-contrôle afin de diversifier et optimiser ses capacités de financement.

Pierre Cesarini, CEO du groupe Claranova, déclare : « A l’image du programme de rachat d’actions lancé en juin dernier, nous avons décidé de poursuivre la mise en œuvre de notre programme de rachat d’actions. L’exercice qui vient de se clôturer a été excellent. L’ensemble des signaux sont aux verts pour que le Groupe poursuive sa croissance et améliore sa profitabilité, et nous comptons bien continuer sur cette lancée.»

Signature d'une convention d'achat avec un prestataire de services d'investissement

En application de la décision du Directoire en date du du 28 juin 2018, Claranova a signé une convention avec un prestataire de services d'investissement afin de procéder à des achats d’actions de la Société.

Aux termes de cette convention, le prestataire pourra acheter un nombre maximal de 7 millions d’actions au prix unitaire maximum de 1 euro aux dates qu'il jugera opportunes dans le respect de la réglementation applicable, pendant la durée du programme de rachat d'actions, le programme ne pouvant pas dépasser 5 millions d’euros au total.

Claranova se réserve le droit d'interrompre l'exécution du programme de rachat à tout moment.

1 A taux de change constants

Prochaine communication : Résultats annuels 2017-2018 le 2 octobre 2018

Ligne téléphonique dédiée aux actionnaires individuels : 0 811 04 59 39 (appels facturés 0,05 € la minute + prix d’un appel local). Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

À propos de Claranova :

Acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova fait partie des quelques groupes français de ce secteur à réaliser plus de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont plus de la moitié aux États-Unis. Claranova centre sa stratégie sur trois domaines d’activités – l’impression digitale à travers sa division PlanetArt, la gestion de l’internet des objets via sa division myDevices et enfin son activité d’e-commerce via sa division Avanquest :

PlanetArt : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers son offre FreePrints – la solution la moins chère et la plus simple au monde pour imprimer ses photos de son smartphone – FreePrints a déjà conquis plusieurs millions de clients, chiffre en croissance continue depuis son lancement ;

myDevices : solutions pour l’Internet des Objets (IoT). Créateur de Cayenne, la mission de myDevices est de simplifier le monde des objets connectés en déployant des solutions IoT verticalisées et en accompagnant les entreprises dans le design, le prototypage et la commercialisation de leurs propres solutions.

Avanquest : activité historique du Groupe consistant à distribuer des logiciels tierces parties, activité évoluant vers la monétisation de trafic internet.

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova : www.claranova.com ou sur www.twitter.com/claranova_group

CODES

Ticker : CLA

ISIN : FR0004026714

www.claranova.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180910005820/fr/