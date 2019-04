Claranova : Projet de transformation en Société Européenne

Regulatory News:

Dans le prolongement du Conseil d'Administration s'étant tenu le 26 mars 2019 et du communiqué de presse publié le 27 mars 2019, Claranova (Paris:CLA) confirme avoir pris la décision de proposer aux actionnaires la transformation de Claranova en société européenne, et a entrepris des premières étapes en vue de la constitution et la consultation du groupe spécial de négociation (GSN) sur l'implication des salariés au sein de la société, et la signature d'un projet de transformation qui sera publié conformément aux dispositions légales.

Ce nouveau statut, reconnu dans tous les pays de l'Union Européenne et déjà adopté par de nombreux groupes de taille importante, reflèterait davantage la réalité du groupe Claranova avec un fort ancrage européen et international où il réalise la majorité de son chiffre d'affaires, et renforcerait son image internationale et son attractivité auprès de l'ensemble des parties prenantes.

La transformation n’affectera pas les droits des actionnaires ni des salariés.

Le projet de transformation sera soumis à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de Claranova qui devrait se tenir durant l'été 2019, après achèvement de la consultation du GSN.

À propos de Claranova :

Véritable acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova a généré un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros au 1er semestre 2018-2019, dont plus de 90 % à l’international. Claranova s’est construit depuis sa création autour de quatre savoir-faire bien spécifiques : compréhension des grands domaines de la technologie ; capacité de définir une vision stratégique autour de concepts innovants ; mise en œuvre de business models innovants et enfin forte capacité d’exécution globale à tous les niveaux de l’entreprise que ce soit en Recherche et Développement, digital marketing, ventes, partenariats, finance, etc. Ses activités sont :

Avanquest : spécialisé dans la monétisation de trafic sur internet, Avanquest démultiplie son impact client au travers d’offres de ventes croisées permettant de générer un maximum de trafic et de le monétiser le plus efficacement possible ;

PlanetArt : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers ses applications FreePrints et FreePrints Photobooks – les solutions les moins chères et les plus simples au monde pour imprimer ses photos ou composer son livre photo à partir de son smartphone;

myDevices : plateforme globale de gestion de l’Internet des Objets (IoT), myDevices permet à ses partenaires de commercialiser des solutions clés en main (« IoT in a Box™ ») à leurs clients. Ces offres permettent de déployer des solutions IoT immédiatement opérationnelles dans les secteurs du médical, de l’hôtellerie, de l’alimentation, de la distribution et de l’éducation.

