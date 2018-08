Claranova : dépasse les 160 millions d’euros de CA annuel porté par l’accélération de ses revenus au quatrième trimestre

Regulatory News:

Le groupe Claranova (Paris:CLA) franchit la barre des 160 MEUR de chiffre d’affaires annuel et confirme sa dynamique de forte croissance, avec un chiffre d’affaires consolidé 2017-2018 (1er juillet 2017 – 30 juin 2018) de 161,5 MEUR, en hausse de 32 % à taux de change constants.

Cette performance est portée par un excellent quatrième trimestre, marqué par une progression des revenus supérieure à la tendance annuelle déjà fortement haussière.

Le Groupe confirme ainsi la pertinence de son modèle économique et accélère sa dynamique de croissance sur ce trimestre. Cette tendance positive devrait se renforcer sur les prochains mois avec l’intégration au 1er juillet 2018 des acquisitions canadiennes de la division Avanquest. A titre indicatif, si les activités canadiennes avaient été intégrées au 1er juillet 2017 au sein d’Avanquest, le chiffre d’affaires du groupe Claranova se serait alors porté à 183,6 MEUR2.

Forte progression du chiffre d’affaires sur le 4ème trimestre : +37 %1 à périmètre constant

en millions d'euros T4 2017-2018

(avr-juin 2018) T4 2016-2017 (avr-juin 2017) ∆ ∆ à taux de

change constants PlanetArt 29,4 20,6 43 % 51 % myDevices 1,4 0,7 91 % 107 % Avanquest 7,5 8,1 -7 % -5 % Chiffre d'affaires 38,4 29,4 30 % 37 %

PlanetArt renforce son leadership et accélère sa croissance sur le 4ème trimestre avec un CA à taux de change constants en hausse de 51 % (+43 % à taux réels). Ce chiffre est supérieur à la croissance annuelle de l’exercice qui s’établit à 47 % à taux de change constants et à 37 % à taux réels, pour un chiffre d’affaires sur l’exercice de 122 MEUR.

Le modèle économique solide et pérenne de PlanetArt lui permet de croître, notamment grâce à ses applications FreePrints et FreePrints Photobooks désormais disponibles dans sept pays, tout en s’appuyant sur une base de clients étendue.

Les perspectives de la division restent très positives, avec le lancement des applications FreePrints sur d’autres pays notamment en Asie avec l’Inde en 2018 comme déjà annoncé. Par ailleurs, au cours des prochains trimestres, l’activité devrait également être soutenue par le récent lancement d’une nouvelle application, FreePrints Photo Tiles qui a déjà reçu un très bon accueil aux Etats-Unis et sera bientôt disponible dans d’autres pays où FreePrints est téléchargeable. Cette application offre la possibilité de commander très simplement des photos accrochables et repositionnables à volonté sur les murs. PlanetArt poursuit ainsi son développement avec la sortie de nouveaux produits à forte marge qu’elle peut diffuser à très faibles coûts marketing sur sa vaste base de clients. Fort de ces développements à venir, le Groupe confirme sa stratégie pour cette division visant deux objectifs : le maintien d’une croissance soutenue de l’activité tout en préservant sa rentabilité au travers de ces lancements de nouveaux produits à plus forte marge et faible coût marketing.

A l’instar du trimestre précédent, myDevices continue de bénéficier des premiers revenus générés par l’accord avec l’opérateur télécom américain Sprint, et affiche un chiffre d’affaires au 4ème trimestre en progression de 107 % à taux de change constants (+91 % à taux réels). L’activité affiche une notable accélération par rapport aux revenus annuels qui s’établissent à 3,9 MEUR, en progression de 43 % à taux de change constants (+31 % à taux réels). Sur l’exercice, cet accord aura généré un chiffre d’affaires de plus de deux millions de dollars, suite au lancement de la plateforme « Sprint IoT factory » le 4 mai 2018. En complément de cet accord, myDevices vient de lancer une offre « IoT in a box » à destination des revendeurs afin d’étendre son développement sur ce marché. Ces derniers peuvent désormais commander leurs « IoT in a box » directement en ligne et être livrés sous 48h afin de les commercialiser auprès de leurs clients.

L’acquisition des activités canadiennes Upclick, SodaPDF et Adaware ayant eu lieu au 1er juillet 2018, ces activités ne contribuent pas au chiffre d’affaires de la division Avanquest sur l’exercice. Elle affiche sans surprise une légère diminution de 3 % à taux de change constants (-7 % à taux réels) par rapport à l’exercice précédent pour s’élever à 35,8 MEUR. Si ces sociétés avaient été intégrées au 1er juillet 2017, la croissance d’Avanquest aurait été2 de 50 %1. Les premiers effets devraient se traduire dès l’exercice 2018-2019 suite à l’intégration des sociétés canadiennes dans le Groupe, avec notamment l’attente d’une amélioration significative de la rentabilité de la division Avanquest, conformément à la stratégie du Groupe.

Evolution du chiffre d’affaires par division à périmètre constant sur l’exercice 2017-2018 : +32 %1

en millions d'euros 2017-2018 2016-2017

Publié ∆ ∆ à taux de

change constants PlanetArt 122,0 88,9 37 % 47 % myDevices 3,7 2,8 31 % 43 % Avanquest 35,8 38,5 -7 % -3 % Chiffre d'affaires 161,5 130,2 24 % 32 %

Comme mentionné plus haut et à titre indicatif, si les activités canadiennes avaient été intégrées au 1er juillet 2017 au sein d’Avanquest, le chiffre d’affaires du groupe Claranova se serait alors porté à 183,6 MEUR2, soit une croissance de 41 % contre 24 % en publié et la croissance de la division Avanquest aurait été de +50 % contre -7 % en publié. Ces chiffres permettent d’appréhender l’impact positif de ces acquisitions qui sera visible dès le prochain trimestre. Il importe de noter que si la contribution des acquisitions devrait augmenter le CA, l’impact sur la rentabilité du groupe devrait être nettement supérieur.

Chiffre d’affaires par division en intégrant les acquisitions sur l’exercice 2017-2018 : +51 %1

en millions d'euros 2017-2018 Avec acquisitions2 2016-2017 Publié ∆ ∆ à taux de

change constants PlanetArt 122,0 88,9 37 % 47 % myDevices 3,7 2,8 31 % 43 % Avanquest + Acquisitions 57,9 38,5 50 % 62 % Chiffre d'affaires 183,6 130,2 41 % 51 %

Le franc succès de son émission d’obligations de type ORNANE permet au Groupe de finir l’exercice avec une trésorerie de plus de 65 MEUR (à comparer à 17,1 MEUR au 30 juin 2017), lui permettant de soutenir sa forte croissance organique à venir. Si on retraite l’impact positif de cette émission, la trésorerie du Groupe se serait établie autour de 38 MEUR en amélioration de 120 %.

Pierre Cesarini, CEO du groupe Claranova, déclare : « Pour la quatrième année consécutive depuis mon arrivée, le Groupe a connu une croissance très forte sur ces 12 derniers mois – en quatre ans, le chiffre d’affaires du Groupe à périmètre constant aura connu un essor impressionnant, multiplié par près de trois. Cette croissance est aujourd’hui portée par trois activités ayant chacune devant elle un potentiel considérable autour d’une stratégie, je pense maintenant, prouvée. Claranova fait ainsi partie aujourd’hui des rares entreprises technologiques françaises appuyées sur les activités porteuses de l’Internet, de la mobilité et de l’IoT, à dépasser les 150 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, et nous sommes convaincus que cette progression va continuer dans les années à venir.»

Prochaine communication : Résultats annuels 2017-2018 le 2 octobre 2018

À propos de Claranova :

Acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova fait partie des quelques groupes français de ce secteur à réaliser plus de 130 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont plus de la moitié aux États-Unis. Claranova centre sa stratégie sur trois domaines d’activités – l’impression digitale à travers sa division PlanetArt, la gestion de l’internet des objets via sa division myDevices et enfin son activité d’e-commerce via sa division Avanquest :

PlanetArt : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers son offre FreePrints – la solution la moins chère et la plus simple au monde pour imprimer ses photos de son smartphone – FreePrints a déjà conquis plusieurs millions de clients, chiffre en croissance continue depuis son lancement ;

myDevices : solutions pour l’Internet des Objets (IoT). Créateur de Cayenne, la mission de myDevices est de simplifier le monde des objets connectés en déployant des solutions IoT verticalisées et en accompagnant les entreprises dans le design, le prototypage et la commercialisation de leurs propres solutions.

Avanquest : activité historique du Groupe consistant à distribuer des logiciels tierces parties, activité évoluant vers la monétisation de trafic internet.

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova : www.claranova.com ou sur www.twitter.com/claranova_group

1 A taux de change constants

2 Chiffres non audités

