Claranova : éligible au dispositif PEA-PME

Le groupe Claranova (ISIN : FR0004026714) (Paris:CLA) confirme que ses titres sont toujours éligibles au dispositif PEA-PME.

Le Groupe répond aux critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283) à savoir moins de 5 000 salariés et un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d’euros.

Les actions de la Société peuvent en conséquence être intégrées au sein des comptes PEA-PME, dispositif dédié à l'investissement dans les petites et moyennes entrprises, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA (plan d'épargne en actions) traditionnel.

Ligne téléphonique dédiée aux actionnaires individuels : 0 811 04 59 39 (appels facturés 0,05€ la minute + le prix d’un appel local).

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

À propos de Claranova :

Claranova est un groupe technologique français positionné sur trois grands domaines d’activité : le mobile à travers sa division PlanetArt, l’Internet des Objets via sa division myDevices et la monétisation de trafic sur Internet avec sa division Avanquest. Véritable acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova génère un chiffre d’affaires supérieur à 160 millions d’euros dont plus de 90 % à l’international. Ses activités sont :

PlanetArt : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers ses applications FreePrints et FreePrints Photobooks – les solutions les moins chères et les plus simples au monde pour imprimer ses photos ou composer son livre photo à partir de son smartphone;

myDevices : plateforme globale de gestion de l’Internet des Objets (IoT), myDevices permet à ses partenaires de commercialiser des solutions clés en main (« Iot in a Box ») à leurs clients. Ces offres permettent de déployer des solutions IoT immédiatement opérationnelles dans les secteurs du médical, de l’hôtellerie, de l’alimentation, de la distribution et de l’éducation ;

Avanquest : spécialisé dans la monétisation de trafic sur internet, Avanquest démultiplie son impact client au travers d’offres de ventes croisées permettant de générer un maximum de trafic et de le monétiser le plus efficacement possible.

Ticker : CLA

ISIN : FR0004026714

www.claranova.com

