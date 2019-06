Claranova : émet avec succès un emprunt obligataire de près de 20 millions d'euros

Regulatory News:

Le groupe Claranova (Paris:CLA) annonce la réalisation de son premier placement privé obligataire de type Euro PP auprès d’investisseurs institutionnels européens pour un montant total de 19,7 millions d’euros, sous la forme d’une émission de 19 655 obligations d’une valeur nominale de 1 000 euros.

Le produit de cette émission a pour principal objectif de financer le solde de l’acquisition des activités Adaware, SodaPDF et Upclick (17 millions d’euros). Comme prévu1, ce financement est mis en place dans les 12 mois suivant la réalisation de la transaction en juillet 2018.

« Nous sommes très heureux de cette première émission réussie sur le marché Euro PP qui confirme l’intérêt et la confiance des investisseurs dans la stratégie de Claranova. Le Groupe se dote ainsi d’un nouvel outil de financement lui permettant d’accompagner ses développements et de poursuivre sa croissance soutenue », déclare Pierre Cesarini, PDG de Claranova.

« Cet emprunt renforce la flexibilité de la structure financière du Groupe et permet de consacrer sa trésorerie, qui s’élevait à plus de 70 millions d’euros à fin décembre 2018, au développement de nos trois pôles : Internet, Mobile et Internet des Objets. Cette opération s’inscrit dans la politique que le Groupe s’est fixée en matière de structuration, de diversification et d’optimisation de ses sources de financement », complète Sébastien Martin, Directeur financier de Claranova.

Les obligations d’une maturité de 5 ans porteront intérêt au taux annuel de 6 % et seront remboursables in fine à leur date d’échéance, à savoir le 27 juin 2024. Elles sont admises, à compter de ce jour, aux négociations sur Euronext Access sous le code ISIN FR0013430725.

Les activités Adaware, SodaPDF et Upclick ont été intégrées avec succès au Pôle Internet de Claranova, ce qui a permis d’instaurer une nouvelle dynamique de croissance et d’améliorer sensiblement la profitabilité du Pôle. Au cours des neuf premiers mois de l’exercice 2018-2019, alors que les activités acquises ont enregistré une croissance de 23 % à taux de change constants, l’activité historique du Pôle Internet a renoué avec la croissance organique, affichant une progression de 13 % à taux de change constants. Le ROC normalisé2 du Pôle est quant à lui passé de 6,0 % au 1er semestre 2017-2018 à 15,3 % au 1er semestre 2018-2019.

Pour cette opération, le groupe Claranova a été accompagné par Octo Finances (chef de file), Kepler Cheuvreux (conseil), CACEIS (agent financier), Aether (représentant de la masse) et le cabinet Baker & McKenzie (conseil juridique).

Prochains évènements :

Chiffre d’affaires annuel 2018-2019 : 7 août 2019

Résultats annuels 2018-2019 : 1er octobre 2019

Ligne téléphonique dédiée aux actionnaires individuels : 0 811 04 59 39 (appels facturés 0,05€ la minute + prix d’un appel local).

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

A propos de Claranova :

Véritable acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova a généré un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros au 1er semestre 2018-2019, dont plus de 90 % à l’international. Claranova s’est construit depuis sa création autour de quatre savoir-faire bien spécifiques : compréhension des grands domaines de la technologie ; capacité de définir une vision stratégique autour de concepts innovants ; mise en œuvre de business models innovants et enfin forte capacité d’exécution globale à tous les niveaux de l’entreprise que ce soit en Recherche et Développement, digital marketing, ventes, partenariats, finance, etc. Ses activités sont :

- Pôle Internet : spécialisé dans la monétisation de trafic sur internet, Avanquest démultiplie son impact client au travers d’offres de ventes croisées permettant de générer un maximum de trafic et de le monétiser le plus efficacement possible ;

- Pôle Mobile : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers ses applications FreePrints et FreePrints Photobooks – les solutions les moins chères et les plus simples au monde pour imprimer ses photos ou composer son livre photo à partir de son smartphone;

- Pôle IoT : plateforme globale de gestion de l’Internet des Objets (IoT), myDevices permet à ses partenaires de commercialiser des solutions clés en main (« IoT in a Box™ ») à leurs clients. Ces offres permettent de déployer des solutions IoT immédiatement opérationnelles dans les secteurs du médical, de l’hôtellerie, de l’alimentation, de la distribution et de l’éducation.

Pour plus d'informations sur le groupe Claranova : www.claranova.com ou www.twitter.com/claranova_group

CODES

Ticker : CLA

ISIN : FR0004026714

www.claranova.com

1 Voir communiqués de presse de l’annonce de la signature de l’accord du 26 mars 2018 et de la réalisation de la transaction le 3 juillet 2018.

2 Le ROC normalisé est l’indicateur de suivi de la rentabilité opérationnelle des activités. Il correspond pour le groupe Claranova au Résultat Opérationnel Courant avant impact des dotations aux amortissements ainsi que des paiements fondés sur des actions.

