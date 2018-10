Claranova : myDevices et Arm s’associent pour simplifier l’IoT

Ce partenariat permettra de combiner la technologie IoT in a Box™ de myDevices et la plateforme IoT Pelion™ d’Arm®

myDevices et Arm s’associent pour accélérer la création de solutions IoT toutes faites en simplifiant l’intégration des périphériques et en augmentant le nombre de capteurs, de passerelles et de solutions intégrés dans la plateforme IoT Pelion™ d’Arm®. Des centaines de fabricants de passerelles et de capteurs utilisent déjà les solutions myDevices pour concevoir un écosystème d’équipements LoRa, faciles à combiner et à assortir, afin de créer des applications verticales IoT. Outre son vaste catalogue d’équipements, myDevices propose des solutions IoT prêtes à l’emploi utilisant entre autres l’intégration de QR codes, la gestion des utilisateurs basée sur des autorisations spécifiques, des alertes de seuil, des règles temporelles, un reporting exhaustif, la visualisation de l’historique et les intégrations de solutions tierces, le tout accessible depuis des applications mobiles natives, un tableau de bord en ligne ou une API.

« Les entreprises recherchent une façon simple et rapide de faire fonctionner leurs solutions IoT, et ce depuis le développement du prototype jusqu’à la production » a déclaré Charlene Marini, Vice-présidente de la Stratégie, IoT Services Group, Arm. « Avec myDevices, nous proposons une expérience qui permet aux clients de profiter sans tarder des solutions IoT et de les faire facilement évoluer au rythme de leur activité. »

À l’occasion de l’Arm TechCon des 16-18 octobre, myDevices et Arm proposeront une grande variété de capteurs et de passerelles afin de démontrer la facilité avec laquelle les intégrateurs et les entreprises clientes peuvent associer des capteurs pour résoudre des cas d’utilisation précis tels que la gestion de la chaine du froid, la gestion des bâtiments, la lutte antiparasitaire et bien d’autres solutions IoT verticalisées.

« Par cette collaboration, les intégrateurs de systèmes et les entreprises clientes peuvent désormais configurer et déployer, en toute facilité et en quelques jours, une solution IoT sécurisée et prête à la vente » a déclaré Kevin Bromber, CEO de myDevices. « Par ailleurs, la gestion des équipements Arm offre des mises à jour FOTA sécurisées dédiées à ces solutions, pour répondre aux besoins les plus exigeants en matière d’utilisation de l’IoT. »

Les utilisateurs peuvent d’ores et déjà concevoir et déployer des solutions IoT, pour seulement 199 USD, en utilisant le nouveau Kit de démarrage Arm / myDevices disponible sur https://www.iotinabox.com/integrations/lora-arm-treasure-data/

À propos de myDevices :

myDevices, société de solutions IoT, permet aux ingénieurs et aux entreprises de concevoir, prototyper et commercialiser rapidement des solutions IoT. myDevices est le créateur de Cayenne, le logiciel de prototypage de solutions IoT de référence, le programme IoT Ready Program™, le catalogue le plus complet d'appareils à intégrer par simple glisser/déposer et IoT in a Box™, des solutions IoT clef-en-main pour une variété de marchés verticaux. La mission de myDevices est de rendre le monde connecté plus simple en fournissant des outils de développement qui permettent la création de solutions IoT pour la gestion des bâtiments, l'agriculture connectée, le suivi des matériels et autres solutions verticales IoT. myDevices a son siège social à Los Angeles, en Californie. Pour plus d'informations, visitez les sites www.myDevices.com et www.IoTinaBox.com

A propos d’Arm :

La technologie Arm est au cœur d’une révolution de l’informatique et de connectivité qui transforme la façon dont les gens vivent et dont les entreprises opèrent. Nos modèles de processeurs avancés et économes en énergie ont permis le calcul intelligent dans plus de 125 milliards de puces. Plus de 70 % de la population mondiale utilise la technologie Arm qui alimente en toute sécurité des produits allant du capteur au smartphone et au superordinateur. Conjuguée à notre logiciel IoT et à notre plateforme de gestion des dispositifs, cette technologie permet aux clients de tirer une réelle valeur ajoutée de leurs appareils connectés. Avec plus de 1 000 partenaires technologiques, nous sommes à la pointe de la conception, de la sécurisation et de la gestion de tous les domaines de calcul, de la puce au cloud.

À propos de Claranova :

Claranova est un groupe technologique français positionné sur trois grands domaines d’activité : le mobile à travers sa division PlanetArt, l’Internet des Objets via sa division myDevices et la monétisation de trafic sur Internet avec sa division Avanquest. Véritable acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova génère un chiffre d’affaires supérieur à 160 millions d’euros dont plus de 90 % à l’international. Ses activités sont :

PlanetArt : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers ses applications FreePrints et FreePrints Photobooks – les solutions les moins chères et les plus simples au monde pour imprimer ses photos ou composer son livre photo à partir de son smartphone;

myDevices : plateforme globale de gestion de l’Internet des Objets (IoT), myDevices permet à ses partenaires de commercialiser des solutions clés en main (« Iot in a Box ») à leurs clients. Ces offres permettent de déployer des solutions IoT immédiatement opérationnelles dans les secteurs du médical, de l’hôtellerie, de l’alimentation, de la distribution et de l’éducation ;

Avanquest : spécialisé dans la monétisation de trafic sur internet, Avanquest démultiplie son impact client au travers d’offres de ventes croisées permettant de générer un maximum de trafic et de le monétiser le plus efficacement possible.

Pour d'informations sur le groupe Claranova : www.claranova.com ou sur www.twitter.com/claranova_group

Prochains évènements du groupe Claranova :

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018-2019 : 7 novembre 2018

Assemblée Générale Mixte : 29 novembre 2018

Ligne téléphonique dédiée aux actionnaires individuels : 0 811 04 59 39 (appels facturés 0,05 € la minute + prix d’un appel local). Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

