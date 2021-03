Claranova : Résultats 1er semestre 2020-2021, Croissance forte maintenue et très nette amélioration de l'ensemble des résultats 31/03/2021 | 18:19 Envoyer par e-mail :

Doublement de la profitabilité opérationnelle, avec un ROC normalisé de 23 M€ (+107%), soit 8,3% du chiffre d’affaires

Résultat Net multiplié par 7 à 11 M€

Trésorerie record de 118 M€, soutenue par une forte génération de trésorerie opérationnelle de 40 M€ Regulatory News: Claranova (Paris:CLA) : Comptes semestriels consolidés résumés définitifs arrêtés par le Conseil d’Administration le 31 mars 2021.

Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d'examen limité sera émis après vérification du rapport semestriel d'activité. « L’année 2020 aura été plus que toute autre, l’année du numérique. Notre positionnement diversifié sur ce segment et notre positionnement B2C1, le plus souvent à travers des modèles économiques freemium2 nous permet de bénéficier pleinement de la digitalisation rapide de l’économie dans le contexte sanitaire que nous connaissons depuis maintenant un an. Dans ce contexte, Claranova affiche sur la 1ère moitié de son exercice 2020-2021 des performances record avec une forte croissance de son chiffre d’affaires, en hausse de 25%3 à 278 M€ ; mais surtout une très nette amélioration de sa profitabilité opérationnelle avec un ROC normalisé4 à 23 M€. Ce dernier a plus que doublé par rapport au 1er semestre de l’année passée et dépasse déjà le ROC normalisé annuel réalisé par Claranova sur l’ensemble de l’exercice 2019-2020. De même, la profitabilité nette5 du Groupe a été multipliée par sept pour s’élever à un niveau historique de 11 M€. Ces résultats sont le fruit du travail réalisé ces dernières années pour consolider nos positions sur des segments numériques à forts potentiels et construire des modèles économiques résilients sur chacune de nos divisions. Notre potentiel de développement reste considérable. Nous sommes plus que jamais confiants dans nos capacités à poursuivre cette trajectoire de croissance profitable et réaffirmons notre ambition d’atteindre un chiffre d’affaires de 700 M€ et une profitabilité opérationnelle6 supérieure à 10% à l’horizon 2023. » Pierre Cesarini, PDG du groupe Claranova Claranova maintient une trajectoire de croissance forte et équilibrée sur le premier semestre de l’exercice 2020-2021 (juillet 2020 – décembre 2020) avec un chiffre d’affaires de 278 M€ (+25% à taux de change constants) et une nette amélioration de sa profitabilité. Le ROC normalisé, principal indicateur de suivi de la performance opérationnelle des activités, a plus que doublé sur le semestre (+107%) comme cela avait été anticipé lors de l’annonce du chiffre d’affaires semestriel le 10 février dernier. Il ressort à 23 M€7, soit une marge opérationnelle de 8,3% contre 4,8% sur le 1er semestre de l’exercice précèdent. Cette hausse importante du ROC normalisé, constatée dans chacune des trois divisions de Claranova, témoigne : du potentiel de profitabilité des activités d’e-commerce personnalisé (PlanetArt) dans un contexte d’investissements marketing limité ;

de la réussite de la transition du modèle économique des activités d’édition de logiciels (Avanquest) vers la vente de produits propriétaires par abonnement ( SaaS 8 ), à plus forte marge ;

), à plus forte marge ; de la réduction importante des pertes opérationnelles des activités IoT (myDevices). En ligne avec l’amélioration du ROC normalisé, le Résultat Net a été multiplié par sept sur le 1er semestre de l’exercice 2020-2021 et atteint 11 M€. Ce semestre confirme enfin la forte capacité de génération de trésorerie des activités du Groupe : avec 40 M€ de flux de trésorerie d’exploitation, la trésorerie brute de Claranova enregistre une hausse de 29% par rapport au 31 décembre 2019 et atteint un niveau record de 118 M€, la trésorerie nette des dettes financières atteignant 47 M€. Évolution des principaux indicateurs de performance opérationnelle du Groupe : En M€ S1 2020-2021 S1 2019-2020 Var. Chiffre d’affaires 278 234 19% Résultat Opérationnel Courant normalisé 23 11 107% ROC normalisé (en % du CA) 8,3% 4,8% +3,5 pts Résultat Opérationnel Courant 21 10 114% Résultat Net 11 1 603% Flux de trésorerie d’exploitation 40 37 7% Trésorerie à la clôture 118 91 29% PlanetArt : un semestre de croissance solide et révélateur du potentiel de profitabilité des activités d’e-commerce personnalisé Avec un chiffre d’affaires de 234 M€ et un ROC normalisé de 19 M€, PlanetArt maintient sa trajectoire de forte croissance (+32% à taux de change constants) tout en augmentant très sensiblement sa profitabilité opérationnelle, en hausse de 91% sur le semestre. Cette évolution positive du ROC normalisé est le résultat d’une demande toujours plus importante sur les marchés qu’adresse PlanetArt, qui continue année après année de renforcer sa position concurrentielle à l’échelle mondiale. Elle témoigne également d’investissements marketing plus limités durant les fêtes de fin d’année dans un contexte attendu de tensions logistiques renforcées par la situation sanitaire et l’essor concomitant de la consommation en ligne dont profite pleinement PlanetArt. Ce semestre confirme également la bonne intégration des activités Personal Creations acquises en août 2019 sous procédure de sauvegarde (Chapter 11). Ces dernières affichent dès ce premier semestre une croissance à deux chiffres9 et une profitabilité structurellement améliorée10. Le lancement de l’application FreePrints Gifts aux États-Unis en début d’exercice a par ailleurs rencontré un franc succès : téléchargée plus de 700 000 fois depuis son lancement et affichant une note moyenne de 4,8/5 étoiles11, FreePrints Gifts réalise des débuts prometteurs. Sa montée en charge permettra de continuer à monétiser la base installée de clients FreePrints et contribuera, grâce à son niveau de marge brute élevé, à l’amélioration des marges de l’ensemble de la gamme FreePrints. Évolution des principaux indicateurs de performance opérationnelle de PlanetArt : En M€ S1 2020-2021 S1 2019-2020 Var. Chiffre d’affaires 234 186 26% Résultat Opérationnel Courant normalisé 19 10 91% ROC normalisé (en % du CA) 8,3% 5,4% + 2,8 pts Avanquest : profitabilité des activités renforcée par le recentrage des activités vers la vente de logiciels propriétaires par abonnement Avanquest, la division d’édition de logiciels de Claranova, confirme sur ce 1er semestre la poursuite du recentrage de ses activités vers la vente de logiciels propriétaires par abonnement (SaaS) à plus forte marge, qui s’accompagne d’une nette amélioration de la profitabilité opérationnelle de 4 M€ à 5 M€, soit une hausse de 31%. Cette transition limite encore la croissance du chiffre d’affaires sur ce premier semestre, en léger recul de 4% à taux de change constants (-9% à taux de change réels). La dynamique des ventes de logiciels propriétaires par abonnement notamment de gestion PDF (Soda PDF) et retouche photo (InPixio), tous deux affichant des taux de croissance à deux chiffres sur le semestre, compense partiellement le recul programmé des activités non stratégiques d’Avanquest dont les ventes physiques, les ventes de logiciels non-propriétaires et les ventes par des réseaux de partenaires revendeurs désormais internalisées. La marge opérationnelle ressort en forte hausse, passant de 8,0% du chiffre d’affaires sur le premier semestre 2019-2020 à 11,5% sur ce dernier semestre. Avec désormais 56% de son chiffre d’affaires réalisé à partir de ventes récurrentes, contre 42% sur le premier semestre de l’exercice précèdent, la profitabilité des activités d’édition de logiciels continue de se renforcer mécaniquement. Évolution des principaux indicateurs de performance opérationnelle d’Avanquest : En M€ S1 2020-2021 S1 2019-2020 Var. Chiffre d’affaires 42 46 -9% Résultat Opérationnel Courant normalisé 5 4 31% ROC normalisé (en % du CA) 11,5% 8,0% + 3,5 pts myDevices : activité maintenue dans un contexte de déploiement ralenti par la pandémie Les activités IoT de Claranova réalisent un chiffre d’affaires stable de 2 M€ en hausse de 4% à taux de change constants, dans un contexte de ralentissement des déploiements observé depuis le début de la pandémie dans les principaux secteurs d’activité de myDevices (hôtellerie, restauration, milieux hospitaliers, bureaux, etc.). Dans l’attente du redémarrage des déploiements, les pertes enregistrées sur le semestre ont été limitées : la profitabilité opérationnelle de myDevices s’établit à -1 M€ contre -3 M€ sur le semestre de l’exercice précèdent. La bonne dynamique des activités enregistrée en amont de la pandémie devrait progressivement se poursuivre au fur et à mesure de la sortie de crise sanitaire et du regain d’activité attendu dans les principaux secteurs couverts par les solutions myDevices, cette crise ayant révélé l’importance de l’IoT dans la nécessaire digitalisation des usages. Évolution des principaux indicateurs de performance opérationnelle de myDevices : En M€ S1 2020-2021 S1 2019-2020 Var. Chiffre d’affaires 2 2 -3% Résultat Opérationnel Courant normalisé (1) (3) -62% ROC normalisé (en % du CA) -46,5% -118,1% + 71,6 pts Nouveau record de trésorerie (118 M€) portée par la génération de trésorerie opérationnelle (40 M€) Claranova clôture le premier semestre 2020-2021 avec une trésorerie de 118 M€ à fin décembre 2020, soit une augmentation de 35 M€ par rapport au 30 juin 2020. Cette hausse est soutenue par une génération de trésorerie opérationnelle de 40 M€, dont 23 M€ de capacité d’autofinancement et 21 M€ de variation de besoin en fonds de roulement. Cette variation positive du besoin en fonds de roulement témoigne à la fois de la croissance de PlanetArt (organique et externe), de la saisonnalité de ces activités (forte activité lors des fêtes de fin d’année impliquant un pic de trésorerie non normatif à fin décembre) et du modèle d’affaires de ces activités (distribution B2C qui évolue naturellement à BFR négatif). Les flux de trésorerie nets liés à l’investissement et au financement du Groupe sont restés limités sur la période et s’établissent respectivement à - 4 M€ et 3 M€. En M€ S1 2020-2021 S1 2019-2020 Capacité d’autofinancement 23 9 Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) 21 34 Impôts et intérêts financiers nets payés (4) (6) Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 40 37 Flux de trésorerie net lié à l’investissement (4) (32) Flux de trésorerie net lié au financement 3 10 Variation de trésorerie 38 14 Trésorerie à l’ouverture 83 75 Variation de taux de change sur la trésorerie (3) 2 Trésorerie à la clôture 118 91 Situation financière toujours très saine avec une trésorerie nette positive de 47 M€ La situation financière de Claranova reste particulièrement saine avec une trésorerie de 118 M€ et un endettement financier (hors impact IFRS 16 sur la comptabilisation des contrats de location) de 71 M€ faisant ressortir une trésorerie nette positive de 47 M€ à fin décembre 2020. En M€ 31/12/2020 30/06/2020 Dettes bancaires 20 18 Emprunts obligataires 48 48 Autres dettes financières 2 3 Intérêts courus 1 0 Total des dettes financières12 71 69 Trésorerie disponible non nantie 118 83 Endettement net (47) (14) Agenda financier :

11 mai 2021 : Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2020-2021 Numéro dédié aux actionnaires individuels : 0805 29 10 00 (appel non surtaxé).

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h. La présentation des résultats semestriels 2020-2021 est disponible sur le site de la Société :

https://www.claranova.com/investisseurs/publications-financieres/ La Société anticipe la publication du rapport financier semestriel la semaine du 12 avril 2021 après la finalisation de la procédure d’examen limité par les commissaires aux comptes. À propos de Claranova : Groupe technologique à forte croissance, Claranova est un acteur international inscrit sur le long terme, à travers des modèles économiques résilients sur des marchés à fort potentiel. Leader de l’e-commerce personnalisée (PlanetArt), Claranova s’illustre également par son savoir-faire technologique dans les domaines de l’édition de logiciels (Avanquest) et de l’Internet des Objets (myDevices). Ces trois pôles d’activités partagent une vision commune : simplifier l’accès aux nouvelles technologies grâce à des solutions alliant innovation et grande facilité d’usage. Fort de cette vision, Claranova combine depuis trois ans une trajectoire de croissance moyenne annuelle de plus de 45% et a réalisé un chiffre d’affaires de 409 M€ sur l’exercice 2019-2020. Pour plus d'informations sur le groupe Claranova :

https://www.claranova.com ou https://twitter.com/claranova_group Ticker : CLA

ISIN : FR0013426004

www.claranova.com Avertissement important : Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits historiques qui pourraient être inclus dans le présent communiqué de presse au sujet d'événements futurs sont sujettes à (i) des changements sans préavis et (ii) des facteurs indépendants de la volonté de la Société. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques et à des incertitudes inhérents indépendants de la volonté de la Société qui pourraient conduire à ce que les résultats ou les performances réels de la Société diffèrent considérablement des résultats ou des performances attendus exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Annexes Annexe 1 : Compte de résultat consolidé En M€ S1 2020-2021 S1 2019-2020 Chiffre d’affaires net 277,8 234,3 Matières premières et achats de marchandises (91,0) (73,5) Autres achats et charges externes (119,1) (113,1) Impôts, taxes et versements assimilés (0,4) (0,3) Charges de personnel (32,4) (26,8) Dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises (4,1) (3,0) Autres charges et produits opérationnels courants (10,1) (7,9) Résultat Opérationnel Courant 20,8 9,7 Autres charges et produits opérationnels (3,3) (3,0) Résultat Opérationnel 17,5 6,8 Résultat financier (3,5) (2,3) Impôts (3,5) (2,9) Résultat Net 10,5 1,5 Résultat Net Part du Groupe 8,5 1,2 Annexe 2 : Bénéfice par action En € S1 2020-2021 S1 2019-2020 Nombre d’actions en circulation13 (en unités) 39 486 529 39 200 753 Nombre d’actions en circulation après dilution potentielle (en unités) 39 905 818 39 905 820 Résultat Net par action 0,27 € 0,04 € Résultat Net par action après dilution potentielle 0,26 € 0,04 € Résultat Net ajusté par action 0,36 € 0,11 € Résultat Net ajusté par action après dilution potentielle 0,36 € 0,11 € Résultat Net Part du Groupe par action 0,21 € 0,03 € Résultat Net Part du Groupe par action après dilution potentielle 0,21 € 0,03 € Résultat Net Part du Groupe ajusté par action 0,31 € 0,10 € Résultat Net Part du Groupe ajusté par action après dilution potentielle 0,30 € 0,10 € Annexe 3 : Éléments de calcul du ROC normalisé et du Résultat Net ajusté Le Résultat Opérationnel Courant normalisé (ROC normalisé) et le Résultat Net ajusté, mesures à caractère non strictement comptable, doivent être considérés comme des informations complémentaires, qui ne peuvent se substituer aux agrégats IFRS du Groupe. La Direction de Claranova considère qu’ils sont des indicateurs pertinents des performances opérationnelles et financières du Groupe et les présente dans un but informatif car ils permettent d’exclure la plupart des éléments non opérationnels et non récurrents de la mesure de la performance des métiers. Le passage du Résultat Opérationnel Courant au Résultat Opérationnel Courant normalisé s’effectue comme suit : En M€ S1 2020-2021 S1 2019-2020 Résultat Opérationnel Courant 20,8 9,7 Impact IFRS 16 sur les charges de loyers (1,8) (1,6) Paiements fondés sur des actions et charges sociales afférentes 0,0 0,0 Dotations aux amortissements et provisions 4,1 3,0 Résultat Opérationnel Courant normalisé 23,1 11,2 Le passage du Résultat Net au Résultat Net ajusté s’effectue comme suit : En M€ S1 2020-2021 S1 2019-2020 Résultat Net 10,5 1,5 Impact IFRS 16 sur le Résultat Net 0,2 0,2 Paiements fondés sur des actions et charges sociales afférentes 0,0 0,0 Variation de la juste valeur des instruments financiers 0,1 (0,3) Autres charges et produits opérationnels 3,3 3,0 Résultat Net ajusté 14,2 4,3 Annexe 4 : Bilan simplifié Le total de bilan de Claranova est passé de 210 M€ à 244 M€ entre fin juin 2020 et fin décembre 2020. Cette augmentation témoigne principalement de la forte hausse du niveau de trésorerie et équivalents de trésorerie disponible générée par les activités du Groupe sur le semestre, en hausse de 35 M€ par rapport au 30 juin 2020. Le bilan simplifié du Groupe est le suivant : En M€ 31/12/2020 30/06/2020 Écarts d’acquisition 62,5 61,7 Droit d’utilisation Contrats de location 8,5 9,8 Autres actifs non courants 23,2 22,2 Actifs courants (hors Trésorerie et équivalents de trésorerie) 31,5 33,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie 118,1 82,8 Total actif 243,7 210,0 Capitaux propres 73,2 62,3 Dettes financières 71,4 68,9 Dettes locatives 9,0 10,1 Autres passifs non courants 3,1 3,1 Autres passifs courants 87,1 65,6 Total passif 243,7 210,0 Annexe 5 : Impact IFRS 16 sur les contrats de location Le 13 janvier 2016, l’IASB a publié la norme IFRS 16 sur la comptabilisation des contrats de location en remplacement de la norme IAS 17. Le Groupe a réalisé la transition vers la norme IFRS 16 à partir du 1er juillet 2019 selon la méthode rétrospective simplifiée. L’impact sur le compte de résultat, le bilan et le tableau de flux de trésorerie est détaillé ci-dessous. Pour plus d’informations sur les effets de l’application de la norme IFRS 16 sur les comptes du Groupe, se reporter à la note 16 du Rapport Financier Semestriel 2020-2021. En M€ S1 2020-2021 S1 2019-2020 Annulation des charges de loyers 1,8 1,6 Charges d'amortissement des droits d'utilisation (1,6) (1,4) Charge d'intérêts relative à la dette de loyers (0,4) (0,3) Impact sur le Résultat Net (0,2) (0,2) Actifs non courants liés aux contrats de location 8,5 9,8 Impact sur le total actif 8,5 9,8 Dettes locatives non courantes 5,9 7,2 Dettes locatives courantes 3,2 3,0 Impact sur le total passif 9,1 10,1 Impact sur la trésorerie à la clôture 0,0 0,0 1 B2C ou Business-to-Consumer, caractérise une activité commerciale directe entre une entreprise et un particulier.

2Modèle de revenus proposant un produit d’appel gratuit, le fournisseur se rémunérant en proposant ensuite à ces mêmes clients des produits complémentaires payants.

3A taux de change constants.

4Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) normalisé est un agrégat non strictement comptable utilisé pour mesurer la performance opérationnelle des activités. Il correspond au Résultat Opérationnel Courant avant impact des paiements fondés sur des actions, y compris charges sociales afférentes, des dotations aux amortissements, et de l’impact IFRS 16 sur la comptabilisation des contrats de location. Le détail du calcul du ROC normalisé est détaillé en annexe du présent document.

5 En termes de Résultat Net.

6 En termes de ROC normalisé.

7 La hausse du ROC normalisé n’intègre pas la conversion en subvention des aides octroyées par les autorités américaines au cours de l’exercice 2019-2020 dans le cadre du Paycheck Protection Program (PPP), dans l’attente de la clarification définitive des autorités américaines concernant les conditions dans lesquelles ces aides seraient définitivement acquises à deux filiales américaines du Groupe. Sa prise en compte sous forme de subvention aurait un impact positif sur la profitabilité opérationnelle du Groupe de près de 5 M$.

8 Software as a Service.

9 Croissance calculée à taux de change constants et sur une base comparable de cinq mois (août et décembre), les activités Personal Creations ayant été intégrées à partir d’août 2019.

10 La profitabilité des activités Personal Creations correspond à la marge contributive, marge réalisée avant prises en compte des coûts fixes, les activités Personal Creations, étant dorénavant entièrement fusionnées avec le reste des activités PlanetArt et s’appuyant sur une plateforme de gestion logistique, IT et marketing mutualisée.

11 Source : AppFigures, nombre de téléchargements et note moyenne obtenue depuis le lancement de l’application sur iOS et Android.

12 Hors dettes locatives liées à l’application de la norme IFRS 16.

13 Le nombre d’actions en circulation a été retraité sur le premier semestre 2018-2019 et 2017-2018 pour tenir compte du regroupement d’actions de 1 pour 10 intervenu au premier semestre 2019-2020. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210331005783/fr/

