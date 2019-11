Claranova : participe au salon ACTIONARIA les 21 et 22 novembre 2019 à Paris

Regulatory News:

Le groupe Claranova (Paris:CLA) annonce sa participation au salon ACTIONARIA qui aura lieu les 21 et 22 novembre 2019 au Palais des Congrès de Paris.

L’équipe de Claranova aura le plaisir, pour la 4ème année consécutive, d’accueillir ses actionnaires individuels sur son stand (D13 – niveau 2) afin de dialoguer avec eux, commenter l’activité du Groupe, échanger sur la stratégie et évoquer ses perspectives de croissance sur ses différents marchés.

Retrouvez Sébastien Martin, Directeur Administratif et Financier du Groupe, lors de la « Réunion des actionnaires » qui se tiendra le vendredi 22 novembre 2019 à 13h00 dans la Salle 242 A (niveau 2).

Depuis 20 ans, le salon ACTIONARIA est dédié à la rencontre entre actionnaires individuels et sociétés cotées en Bourse mais également entreprises non cotées à la recherche d’investisseurs.

Nouveau numéro dédié aux actionnaires individuels : 0805 29 10 00 (appel non surtaxé).

Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

