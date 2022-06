Clark, ancien fonctionnaire du département de la justice de Trump, confirme la descente des forces de l'ordre à son domicile.

Clark, dans une interview sur Fox News jeudi soir, a confirmé que des agents fédéraux ont fouillé sa maison en Virginie et ont pris ses appareils électroniques dans ce qu'il a dit croire être une action politiquement motivée.

"À un moment donné, 12 agents et deux officiers de police du comté de Fairfax sont entrés dans ma maison, l'ont fouillée pendant 3 heures et demie", a-t-il déclaré. "Ils ont pris tous les appareils électroniques de ma maison".

La nouvelle du raid effectué avant l'aube a fait surface jeudi, alors que la commission de la Chambre des représentants des États-Unis chargée d'enquêter sur l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021 entamait sa cinquième audience, celle-ci centrée sur les efforts de Trump pour remplacer le procureur général des États-Unis par Clark, un fervent partisan des fausses allégations de fraude électorale généralisée de Trump.

D'anciens hauts fonctionnaires du ministère de la Justice ont qualifié Clark, alors avocat spécialisé dans l'environnement, d'incompétent et de non qualifié, et ont déclaré que le projet n'a été abandonné que lorsque la plupart des dirigeants du ministère ont menacé de démissionner en masse.

Clark a déjà été interrogé par la commission, mais il a invoqué à plusieurs reprises son droit légal de ne pas répondre aux questions qui pourraient l'incriminer, conformément au cinquième amendement de la Constitution américaine.

Le ministère de la Justice mène sa propre enquête sur l'attaque meurtrière du 6 janvier 2021, lorsque des partisans de Trump ont violemment envahi le Capitole des États-Unis alors que les législateurs et le vice-président Mike Pence cherchaient à reconnaître officiellement la victoire du démocrate Joe Biden à la présidentielle de 2020.

M. Clark a accusé la recherche du ministère et les audiences de la Chambre d'être "hautement politisées". Les représentants du ministère et de la commission n'ont pas pu être joints immédiatement pour un commentaire.