Classcraft récolte 4,5 M$ pour aider les éducateurs à améliorer le comportement des élèves

SHERBROOKE, Québec, 25 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Classcraft , une entreprise québécoise de technologies éducatives, a conclu une ronde de financement de 4,5 M$ (3,6 M$ US) qui lui permettra d'intensifier ses efforts pour soutenir les administrateurs d'écoles et de commissions scolaires dans l’amélioration du comportement des élèves et du climat scolaire. La ronde, menée par Brightspark Ventures, comprend également un financement de Whitecap Venture Partners, d’Amplify Capital et de deux nouveaux investisseurs : Theodorus et Unreasonable Collective.

Cet investissement permettra à Classcraft de mieux répondre au besoin mondial des éducateurs : améliorer le comportement et l'engagement des élèves dans des environnements virtuels, hybrides et traditionnels. Un rapport récent d' Education Week a révélé que, selon des administrateurs de la maternelle à la 12e année, l'engagement et la motivation des élèves représentent leur plus grand défi au cours des dernières phases de la pandémie.

Avec ce financement, Classcraft prévoit accélérer le développement du produit ainsi que ses efforts de vente et de marketing. L’entreprise va également agrandir son équipe dans le but d'établir des partenariats au sein de la communauté edtech.

« Le comportement et la motivation sont au cœur de ce qu'il faut pour le succès des élèves. Compte tenu de ce que les élèves et les enseignants ont vécu au cours de la pandémie, le développement de ces compétences est encore plus essentiel », a déclaré Shawn Young, PDG et cofondateur de Classcraft. « Nous sommes ravis de collaborer avec nos investisseurs afin d’aider les éducateurs à atteindre leurs objectifs d'amélioration du comportement des élèves et du climat scolaire. »

Pour Theodorus et Unreasonable Collective, investir dans Classcraft représente une opportunité d'avoir un impact évolutif sur les défis les plus importants de l'éducation pendant une pandémie et de fournir un soutien aux étudiants qui en ont le plus besoin.

« L'éducation est le meilleur système dont nous disposons pour promouvoir une société plus équitable. Avec cet investissement, nous soutenons un leader canadien dans le domaine de l'éducation de la maternelle à la 12e année afin d'accélérer son expansion aux États-Unis et dans le monde entier », a soutenu Théo Risopoulos, directeur des investissements chez Theodorus Investment Funds .

« Classcraft s'attaque à l'un des plus grands défis, non seulement du domaine de l'éducation, mais aussi de notre culture. Classcraft soutient les éducateurs qui cherchent à augmenter l’engagement des élèves, leur faire découvrir le plaisir de l’apprentissage et promouvoir la création de liens significatifs. Nous sommes ravis de soutenir cette mission et d'alimenter la croissance et l’innovation de Classcraft », a déclaré Pratibha Vuppuluri, directrice générale, Unreasonable Collective .

L'impact de Classcraft sur le comportement des élèves

Depuis le début de la pandémie, Classcraft a démontré son impact positif sur le comportement et la motivation des élèves.

Encourager les comportements positifs

Depuis le début de la pandémie, des enseignants, des administrateurs et des membres du personnel utilisant Classcraft ont récompensé les élèves pour 40M de comportements positifs. Les éducateurs ont utilisé Classcraft pour récompenser les comportements associés à un apprentissage à distance réussi, notamment :

Se présenter pour une leçon par vidéo à l'heure et avec une bonne disposition : 930 000 fois

Faire preuve d'optimisme et travailler dur : 641 000 fois

Compléter des activités en ligne : 478 000 fois

Démontrer du respect en ligne : 110 000 fois

Réduire les comportements négatifs

Classcraft a également aidé les éducateurs à réduire les occurrences de comportements négatifs. Depuis le début de la pandémie, les éducateurs ont souligné 15 fois plus de comportements positifs que de comportements négatifs.

Promouvoir l'engagement scolaire

Classcraft a également aidé les enseignants à maintenir l'intérêt des élèves pour leurs études lorsqu'ils apprennent à la maison ou dans le cadre d'un modèle hybride, comme en témoignent les exemples suivants :

Plus de 300 000 quêtes d'apprentissage personnalisées ont été créées par les enseignants

Plus de 10 millions d'objectifs de quête ont été complétés par des élèves

À propos de Classcraft

Classcraft aide les éducateurs à motiver leurs élèves à atteindre leur plein potentiel grâce à des expériences d'apprentissage durables et ludiques qui favorisent la croissance et la connexion humaine. Fondée en 2013 par les frères Shawn et Devin Young et leur père Lauren Young, Classcraft est une entreprise de technologie éducative maintes fois primée, au service de plus de 8 millions d'élèves et d'éducateurs à travers le monde, et une société québécoise certifiée B Corp. Classcraft est utilisé dans plus de 160 pays et est disponible en 11 langues. Partenaire privilégié de Google pour l'éducation et du Student Data Privacy Consortium, Classcraft est disponible via Google Play et à Classcraft.com.

