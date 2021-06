Tommy Douziech Analyste Suivre 147 Tous ses articles Aveyronnais à l'accent chantant, Tommy Douziech est doté d'une determination impressionnante, qu'il met tant au service de ses performances de thriathlète que de son parcours inhabituel. Diplômé de l'ESCP, ce spécialiste du marketing et passionné de finance aime se démarquer.

Classement des actions les plus performantes 23/06/2021 | 11:02 Tommy Douziech 23/06/2021 | 11:02

Boston Consulting Group réalise chaque année le classement des 50 actions ayant le plus performées pour les actionnaires sur les cinq dernières années (2016 à 2020). Le Value Creator Ranking 2021 a identifié, sur la base de l'augmentation du cours des actions ainsi que sur le versement des dividendes, les actions qui ont le plus bénéficié aux actionnaires parmi les larges capitalisations mondiales. A la tête du classement, nous retrouvons Shopify avec un rendement annualisé de 113% sur 5 ans, suivie de près par Advanced Micro Devices (99,9%), Square (75,5%), Nvidia (74,5%) et Tesla (71,2%). Il apparaît que la pandémie de la Covid-19 a creusé les écarts préexistants entre les leaders er les retardataires. Source : Boston Consulting Group Au regard des zones géographiques, les États-Unis ont largement dépassé la moyenne des marchés. Seuls les marchés asiatiques qui ont surmonté assez rapidement les vents contraires macroéconomiques liés à la pandémie, comme la Corée du Sud, le Japon et la Chine, ont enregistré de meilleures performances. Source : Boston Consulting Group Les valeurs technologiques de croissance trust le haut du classement comme vous pouvez le remarquer. Parmi les secteurs ayant le plus performé, nous retrouvons le secteur minier (1ère place avec un rendement annualisé de 26,7% sur 5 ans pour les larges caps concernées), technologique et de la technologique médicale. Source : Boston Consulting Group Le fort rebond des marchés de capitaux en 2020 crée un environnement difficile pour la création de valeur à l'avenir. Pour de nombreux secteurs, 2020 a amplifié une tendance à la hausse préexistante des multiples de valorisation. En effet, les multiples de valorisation nettement plus élevés ont été à l'origine d'une grande partie de la solide performance des secteurs de la technologie, des technologies médicales, de l'infrastructure financière et d'autres secteurs très performants. Par exemple, les entreprises technologiques, en moyenne, ont vu leurs multiples cours/bénéfices augmenter de 78% entre décembre 2015 et décembre 2020. N'oublions pas que les performances passées ne préjugent pas des performances futures mais ces classements expliquent des tendances de fonds qu'il ne faut pas ignorer.

© Zonebourse.com 2021 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 1.20% 83.58 -9.94% NVIDIA CORPORATION 2.49% 755.47 44.67% SHOPIFY INC. 1.91% 1508.44 33.26% SQUARE, INC. 0.89% 235.97 8.42% TESLA, INC. 0.46% 623.71 -11.61%