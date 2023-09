Claudia Sheinbaum envisage une présidence historique en tant que gardienne de l'héritage de Lopez Obrador

Sur une photo noir et blanc de 1991, Claudia Sheinbaum, favorite pour devenir la prochaine présidente du Mexique, brandit une banderole sur laquelle on peut lire "Commerce équitable et démocratie maintenant", en signe de protestation contre le gouvernement mexicain de l'époque.

Mme Sheinbaum et son mentor, le président Andres Manuel Lopez Obrador, critique acerbe de l'establishment avant son arrivée au pouvoir, ne se rencontreront que des années plus tard. Mais la photo - qu'elle a postée sur les réseaux sociaux en juin - souligne leur zèle commun pour réduire les inégalités chroniques au Mexique et leur conviction que les élites puissantes les perpétuent. Aujourd'hui, Mme Sheinbaum, âgée de 61 ans, souhaite assumer son rôle de défenseur de l'État, en consolidant le contrôle public des ressources naturelles et en renforçant ses programmes de protection sociale et ses projets d'infrastructure phares. Elle entend également inciter le Mexique à utiliser davantage d'énergies renouvelables. "La transformation entamée par le président Andres Manuel Lopez Obrador est irréversible", a crié Mme Sheinbaum devant une foule de partisans à la fin du mois dernier dans le centre de Mexico, lors de sa campagne pour l'investiture présidentielle du Mouvement de régénération nationale (MORENA), le parti de gauche au pouvoir. Mercredi, le MORENA a déclaré que Mme Sheinbaum, qui a démissionné en juin de son poste de maire de Mexico pour se présenter à l'investiture, serait sa candidate pour succéder à M. Lopez Obrador. Sa victoire n'a pas été sans controverse, son principal rival, l'ancien ministre des affaires étrangères Marcelo Ebrard, ayant dénoncé le processus de sélection comme étant entaché d'irrégularités. Selon la loi mexicaine, les présidents ne peuvent exercer qu'un seul mandat de six ans. Si Mme Sheinbaum ou sa rivale de l'opposition, la femme d'affaires devenue politicienne Xochitl Galvez, remporte les élections du 2 juin 2024, l'une d'entre elles deviendra la première femme présidente du pays. Mme Sheinbaum a fait preuve d'une loyauté scrupuleuse à l'égard de M. Lopez Obrador, même lorsqu'il s'efforçait de maîtriser des niveaux de violence record, qu'il se disputait avec les investisseurs dans le secteur de l'énergie, qu'il clouait au pilori les médias critiques et qu'il s'aliénait un grand nombre de Mexicains plus aisés. En matière de sécurité, elle l'a surpassé, réduisant de près de moitié le nombre de meurtres dans la ville de Mexico au cours de son mandat de maire. Mme Sheinbaum a également développé les transports publics et mis en place des politiques énergétiques plus vertes. Ancienne étudiante en danse classique, d'origine juive, dont l'activisme étudiant s'est transformé en une brillante carrière de physicienne et d'environnementaliste, Mme Sheinbaum est considérée par ses collaborateurs comme aussi analytique que M. Lopez Obrador, âgé de 69 ans, est politique. M. Lopez Obrador s'en prend régulièrement à ses adversaires lors des réunions d'information quotidiennes. Mme Sheinbaum, en revanche, a adopté un style de gouvernement plus mesuré et plus scientifique, prônant la coopération. "En tant que physicien, je dis ceci : Il est facile de créer le chaos et assez difficile de faire régner l'ordre, surtout lorsque vous avez une vision sociale", a-t-elle déclaré à Reuters l'année dernière. La cote de popularité du président s'est toujours maintenue autour de 60 %, ce qui le rend indispensable aux espoirs de victoire de M. MORENA. Mais à mesure que la campagne présidentielle s'accélère, Mme Sheinbaum devra trouver un équilibre entre la loyauté envers M. Lopez Obrador et l'offre de nouvelles idées, a déclaré le consultant politique Antonio Ocaranza, ancien porte-parole de l'ex-président Ernesto Zedillo. JUSTICE SOCIALE La photo que Mme Sheinbaum a partagée sur X, anciennement Twitter, la montrait au centre d'une manifestation contre une visite à l'université de Stanford, en 1991, du président de l'époque, Carlos Salinas, un champion du libéralisme économique qui a longtemps été vilipendé par la gauche mexicaine. "Quelques années ont passé, mais j'ai toujours le même sentiment et le même désir de justice sociale", écrit-elle à côté de la photo. M. Salinas a supervisé d'importantes privatisations après une élection très controversée en 1988, et M. Lopez Obrador a longtemps décrit ces politiques comme la cause de l'inégalité moderne au Mexique. Quelques semaines après la prise de la photo de Mme Sheinbaum, M. Lopez Obrador a lancé une marche de protestation de plusieurs semaines, baptisée "Exode pour la démocratie", affirmant que le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) de M. Salinas avait truqué les élections dans son État natal, le Tabasco. La marche vers Mexico a contribué à propulser Lopez Obrador sur le devant de la scène nationale - et, plus tard, à sa première rencontre avec Sheinbaum après qu'il a été élu maire de la capitale en 2000. M. Lopez Obrador a nommé Mme Sheinbaum ministre de l'environnement de la ville et elle est devenue une proche alliée. En 2018, elle a été élue maire au sein de l'équipe qui l'a porté au pouvoir. Peu après son accession à la présidence, des collaborateurs et des initiés politiques ont commencé à la mentionner comme son héritière politique, la considérant comme la meilleure défenseuse de la volonté de M. Lopez Obrador de faire de l'État le moteur du changement social et le gardien de l'économie. Si elle est élue, elle sera tout aussi nationaliste que Lopez Obrador en ce qui concerne l'économie, a déclaré Rene Cervera, un collaborateur de Sheinbaum qui a travaillé pour Ebrard, son rival du MORENA. Alors que M. Lopez Obrador a injecté des milliards de dollars dans la compagnie pétrolière nationale Pemex, Mme Sheinbaum, qui a fait partie du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui a partagé le prix Nobel de la paix en 2007, souhaite exploiter les énergies renouvelables du Mexique. "Avec des investissements publics", a déclaré M. Cervera.