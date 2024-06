Claudia Sheinbaum, climatologue lauréate du prix Nobel, deviendra la première femme présidente du Mexique après avoir remporté une victoire électorale écrasante et promis de poursuivre le travail de son mentor et dirigeant sortant, Andres Manuel Lopez Obrador.

Mme Sheinbaum, 61 ans, a obtenu entre 58,3 % et 60,7 % des voix, selon le décompte rapide de l'institut électoral INE publié tard dans la nuit de dimanche à lundi. Il s'agit du soutien le plus important obtenu par un candidat lors d'une élection présidentielle mexicaine depuis la fin du régime de parti unique en 2000.

En acceptant sa victoire, Mme Sheinbaum a remercié M. Lopez Obrador, le qualifiant d'"homme exceptionnel et unique qui a transformé le Mexique pour le meilleur".

M. Lopez Obrador a doublé le salaire minimum, réduit la pauvreté et supervisé le renforcement du peso et les faibles taux de chômage - des succès qui l'ont rendu incroyablement populaire et ont aidé Mme Sheinbaum à remporter la victoire. Mais les analystes pensent que M. Sheinbaum aura du mal à suivre ses traces.

"Nous sommes entrés dans l'histoire ! a déclaré M. Sheinbaum à la foule tôt lundi matin sur la place Zocalo, au cœur de Mexico.

Sa victoire constitue une étape importante pour le Mexique, pays connu pour sa culture machiste et abritant la deuxième plus grande population catholique du monde, qui, pendant des années, a prôné des valeurs et des rôles plus traditionnels pour les femmes.

"C'est un moment historique, surtout pour les femmes", a déclaré Arlyn Rivera, une étudiante de 24 ans, alors qu'elle célébrait la victoire de Mme Sheinbaum sur la place du Zocalo. "La politique mexicaine mérite mieux que ce que nous avons connu ces dernières années.

La principale rivale de l'opposition, Xochitl Galvez, a reconnu sa défaite après avoir recueilli seulement 26,6 %-28,6 % des voix, selon les résultats préliminaires.

Mme Sheinbaum, qui prendra ses fonctions le 1er octobre, est la première femme à remporter une élection générale aux États-Unis, au Mexique ou au Canada.

Le Mexique rejoint des pays d'Amérique latine comme l'Argentine, le Brésil, le Chili, le Costa Rica, le Honduras, le Nicaragua et le Panama, qui ont élu des femmes à la plus haute fonction.

DÉFICIT BUDGÉTAIRE

Mme Sheinbaum a promis de développer les politiques sociales qui ont contribué à la popularité de M. Lopez Obrador et à son triomphe, une tâche délicate alors qu'elle hérite d'un lourd déficit budgétaire et d'une faible croissance économique.

Son programme bénéficiera d'un large soutien au sein du Congrès. Des décomptes rapides ont montré que son parti au pouvoir, Morena, et ses alliés étaient en passe d'obtenir une supermajorité dans les deux chambres du Congrès.

Elle a promis d'améliorer la sécurité, mais n'a donné que peu de détails et l'élection, la plus violente de l'histoire moderne du Mexique avec 38 candidats assassinés, a renforcé les énormes problèmes de sécurité. De nombreux analystes affirment que les groupes criminels organisés ont étendu et renforcé leur influence pendant le mandat de Lopez Obrador.

Le scrutin de dimanche a également été entaché par l'assassinat de deux personnes dans des bureaux de vote de l'État de Puebla. Plus de 185 000 personnes ont été tuées pendant le mandat de M. Lopez Obrador que pendant toute autre administration de l'histoire moderne du Mexique, bien que le taux d'homicide soit en baisse.

"À moins qu'elle ne s'engage à investir massivement dans l'amélioration du maintien de l'ordre et la réduction de l'impunité, Mme Sheinbaum aura probablement du mal à obtenir une amélioration significative des niveaux généraux de sécurité", a déclaré Nathaniel Parish Flannery, analyste indépendant des risques politiques en Amérique latine.

RELATIONS AVEC LES ÉTATS-UNIS

Les félicitations des chefs d'État de la région ont afflué tout au long de la soirée.

"Le Mexique a élu une progressiste comme première femme présidente de son histoire. C'est un triomphe pour le peuple mexicain et pour sa démocratie", a déclaré le président colombien Gustavo Petro sur les réseaux sociaux.

Parmi les défis que devra relever la nouvelle présidente, citons les négociations tendues avec les États-Unis sur les flux considérables de migrants américains traversant le Mexique et la coopération en matière de sécurité sur le trafic de drogue, alors que l'épidémie de fentanyl fait rage aux États-Unis.

Les responsables mexicains s'attendent à ce que ces négociations soient plus difficiles si Donald Trump remporte la présidence des États-Unis en novembre. Ce dernier a promis d'imposer des droits de douane de 100 % sur les voitures chinoises fabriquées au Mexique et a déclaré qu'il mobiliserait des forces spéciales pour lutter contre les cartels.

Dans son pays, M. Sheinbaum sera chargé de remédier aux pénuries d'électricité et d'eau et d'inciter les fabricants à se relocaliser dans le cadre de la tendance au "nearshoring", qui consiste pour les entreprises à rapprocher leurs chaînes d'approvisionnement de leurs principaux marchés.

Elle devra également se pencher sur le sort de Pemex, le géant pétrolier de l'État, dont la production est en baisse depuis vingt ans et qui croule sous les dettes.

"Il n'est pas possible de se contenter d'un puits sans fin dans lequel vous investissez de l'argent public et où l'entreprise n'est jamais rentable", a déclaré Alberto Ramos, économiste en chef pour l'Amérique latine chez Goldman Sachs. "Il faut repenser le modèle économique de Pemex.

Lopez Obrador a dominé la campagne, cherchant à transformer le vote en un référendum sur son programme politique. Mme Sheinbaum a rejeté les allégations de l'opposition selon lesquelles elle serait une "marionnette" de M. Lopez Obrador, bien qu'elle se soit engagée à poursuivre un grand nombre de ses politiques, notamment celles qui ont aidé les plus pauvres du Mexique.

"On s'attend à ce qu'elle poursuive les politiques de M. Lopez Obrador, tout en devenant son propre président", a déclaré Jason Marczak, directeur principal du Centre Adrienne Arsht pour l'Amérique latine de l'Atlantic Council.

"Je pense que son administration sera plus technocratique que celle de M. Lopez Obrador, qu'elle dépendra moins des caprices du président et davantage de la structure qu'elle a créée autour d'elle", a-t-il ajouté, soulignant la réputation d'efficacité de Mme Sheinbaum lorsqu'elle était maire de la ville de Mexico.

L'analyste politique Viri Rios a déclaré qu'elle pensait que le sexisme était à l'origine des critiques selon lesquelles Mme Sheinbaum serait une marionnette.

"Il est incroyable que les gens ne puissent pas croire qu'elle va prendre ses propres décisions, et je pense que cela a beaucoup à voir avec le fait qu'elle soit une femme", a-t-elle déclaré.