Cleveland chute, Milwaukee sur le podium

Cleveland n'enchaînera pas de septième victoire consécutive en NBA ! Les Cavaliers se sont inclinés au TD Garden face à Boston (101-111) et reculent à la 4e place de la Conférence Est, au profit de Milwaukee, vainqueur cette nuit contre Houston (126-106). C'est assez rare pour le souligner, Orlando a gagné deux matchs d'affilés, et pas contre n'importe qui ! Après s'être imposé chez le leader à l'Est, Brooklyn (100-93), le Magic s'est offert dans la nuit des Hawks privés de Trae Young (104-98). Grâce notamment au triple-double de son meneur Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma a pris le meilleur sur le Denver de Jokic. Enfin, les Clippers l'ont emporté à Sacramento.

par Robin Joanchicoy (iDalgo)