Cleveland enchaîne, les Nets coincent

C'est la belle surprise de cette fin d'année en NBA ! Cleveland a été cherché un 6e succès consécutif à Milwaukee tout en tranquillité (119-90). Grâce à cette série de victoires, les Cavaliers remontent à la 3e place de la Conférence Est. Le leader à l'Est, Brooklyn, a chuté à domicile face à Orlando (93-100), qui restait pourtant sur sept revers de rang. Privé de Stephen Curry (repos), le leader à l'Ouest, Golden State, s'est incliné lourdement à Toronto (100-119) et perd la première place au dépens des Suns. Dans les autres matchs de la nuit, les coéquipiers de Rudy Gobert ont perdu contre Washington (103-109), Boston l'a emporté face à New York et les Clippers ont été défaits par un buzzer de Shai Gilgeous-Alexander favorable à Oklahoma (103-104).

par Robin Joanchicoy (iDalgo)