Clever Leaves et Ethypharm annoncent un partenariat sur le cannabis pharmaceutique allemand

New York, 17 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clever Leaves Holdings Inc. (NASDAQ : CLVR, CLVRW) (« Clever Leaves » ou la « Société »), un opérateur multinational de premier plan et producteur autorisé de cannabinoïdes de qualité pharmaceutique, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord d'approvisionnement avec Ethypharm (« Ethypharm »), fabricant et distributeur européen de produits pharmaceutiques, pour la vente d'extraits de cannabis médical produits dans des installations de Clever Leaves certifiées BPF de l'Union européenne en Colombie. Le portefeuille initial de produits comprend des formulations à forte teneur en CBD et en THC, et équilibrées en CBD et THC, développées exclusivement par Clever Leaves pour répondre aux exigences réglementaires du marché allemand.



Les produits fabriqués dans le cadre de ce partenariat seront vendus au sein du portefeuille de marques d'Ethypharm et élargiront l'offre de produits de base d'Ethypharm en se concentrant sur les maladies et les troubles du système nerveux central (SNC), les douleurs chroniques et les soins intensifs. Le portefeuille sera vendu en Allemagne par l'intermédiaire de la filiale locale d'Ethypharm, Ethypharm GmbH, et distribué directement aux pharmacies, où les produits seront fournis aux patients sous forme de médicaments prescrits.

Ethypharm s'est récemment vu attribuer un rôle dans l'expérimentation du cannabis français dans le cadre d'un partenariat avec Aurora.

« Ce partenariat avec Ethypharm, une société pharmaceutique européenne de renom, fait progresser notre ambition de fournir aux patients des produits à base de cannabis médical à la pointe du marché. Clever Leaves se concentre sur une production de haute qualité certifiée BPF de l'Union européenne, et notre chaîne d'approvisionnement internationale nous a positionnés de sorte à développer, fabriquer et expédier des produits vers des marchés finaux qui auront un impact significatif sur les traitements des patients », a déclaré Kyle Detwiler, PDG de Clever Leaves. « Le partenariat avec une société pharmaceutique de renom comme Ethypharm permet également à Clever Leaves de pénétrer plus largement sur le marché pharmaceutique allemand, lequel est actuellement considéré comme l'un des marchés internationaux du cannabis médical les plus importants en raison de sa taille, de son rythme de croissance et de la crédibilité clinique de l'Allemagne en termes d'ouverture de nouveaux marchés pharmaceutiques européens ou internationaux. »

« S'associer et travailler avec des médecins et des pharmaciens en vue d'améliorer la vie des gens est l'une des ambitions quotidiennes d'Ethypharm. Aujourd'hui, fournir du cannabis médical viendra répondre à un besoin médical évident non satisfait pour les patients qui ne sont pas soulagés par les traitements actuels. Cette collaboration innovante sur le cannabis médical avec Clever Leaves est un bon exemple de la manière dont Ethypharm a développé de nouvelles façons de fournir aux patients les soins dont ils ont besoin », a déclaré Bertrand Deluard, PDG d'Ethypharm.

Clever Leaves possède plusieurs certificats internationaux, y compris un Certificat de bonnes pratiques de fabrication (BPF) délivrée par INVIMA, un Certificat de bonnes pratiques agricoles et de collecte (GACP) et un Certificat de bonnes pratiques de fabrication de l'Union européenne (BPF de l'Union européenne).

À propos de Clever Leaves Holdings Inc.

Clever Leaves est une société multinationale intégrée spécialisée dans le cannabis, qui met l'accent sur la culture à grande échelle et écoresponsable et la transformation de qualité pharmaceutique, pierre angulaire de son activité mondiale dans le domaine du cannabis. Exerçant ses activités et effectuant des investissements aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Colombie et au Portugal, Clever Leaves a tissé un réseau de distribution efficace et établi sa présence au niveau mondial en misant sur l'efficacité de son capital et la rapidité de sa croissance. Clever Leaves vise à devenir l'un des plus importants producteurs mondiaux de cannabis du secteur, en étant reconnu pour ses principes, son personnel et ses performances, tout en favorisant une communauté mondiale en meilleure santé. Clever Leaves a reçu de nombreux certificats internationaux qui lui ont permis d'accroître sa capacité d'exportation et de vente de ses activités colombiennes, y compris le Certificat de bonnes pratiques de fabrication de l'Union européenne (BPF de l'Union européenne), un Certificat de bonnes pratiques de fabrication (BPF) délivrée par l'Institut national colombien de surveillance des aliments et des médicaments (Invima) et le Certificat de bonnes pratiques agricoles et de collecte (GACP). Clever Leaves a obtenu une licence provisoire au Portugal de la part d'Infarmed, l'autorité sanitaire portugaise, qui autorise Clever Leaves à cultiver, importer et exporter des fleurs séchées à des fins médicales et de recherche. En outre, l'opération portugaise a récemment reçu un certificat de conformité aux normes GACP et IMC-GAP.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://cleverleaves.com/en/home/ et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos du groupe Ethypharm

Ethypharm est une société pharmaceutique européenne axée sur deux domaines thérapeutiques : le système nerveux central et les soins intensifs. Ethypharm commercialise ses médicaments directement en Europe et en Chine, et avec des partenaires en Amérique du Nord et au Moyen-Orient où ses médicaments sont très demandés. Le groupe emploie plus de 1 500 personnes, principalement en Europe et en Chine. Ethypharm travaille en étroite collaboration avec les autorités et les professionnels de la santé afin d'assurer l'accès à ses médicaments et leur utilisation appropriée par autant de personnes que possible.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.ethypharm.com et suivez-nous sur LinkedIn.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations qui ne sont pas des faits historiques mais des déclarations prospectives aux fins des dispositions de la sphère de sécurité en vertu de la loi Private Securities Litigation Reform Act des États-Unis de 1995. Les déclarations prospectives sont généralement accompagnées de mots tels que « anticiper », « croire », « continuer », « estimer », « s'attendre », « prévoir », « futur », « avoir l'intention », « peut », « perspectives », « planifier », « prédire », « potentiel », « projeté », « chercher », « sembler » « devrait », « fera », « pourrait » et des expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions), qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs, ou qui ne sont pas des déclarations de questions historiques. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes pouvant entraîner une différence entre les résultats réels et ceux exprimés les déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles de causer de telles différences incluent, sans s'y limiter, des attentes en ce qui concerne les performances et la croissance opérationnelles et financières futures, y compris l'éventualité ou le moment où Clever Leaves deviendra rentable ; la capacité de Clever Leaves à exécuter ses plans d'affaires et sa stratégie et à recevoir des approbations réglementaires ; les litiges potentiels ; les conditions économiques mondiales ; les événements géopolitiques, les catastrophes naturelles et les pandémies, y compris, mais sans s'y limiter, les perturbations économiques et opérationnelles et les autres effets de la COVID-19 ; les exigences réglementaires et leurs modifications ; l'accès à un financement supplémentaire. La liste des facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Des informations supplémentaires concernant certains de ces facteurs de risque et d'autres se trouvent dans les documents les plus récents déposés par Clever Leaves auprès de la SEC. Toutes les déclarations prospectives écrites et orales ultérieures qui concernent Clever Leaves et qui sont attribuables à Clever Leaves ou à toute personne agissant en son nom, sont expressément qualifiées dans leur intégralité au regard des mises en garde qui précèdent. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été formulées. Clever Leaves décline expressément toute obligation ou tout engagement de communiquer publiquement d'éventuelles mises à jour ou révisions de quelconques déclarations prospectives contenues dans le présent document, que ce soit dans le but de refléter un changement dans ses attentes à cet égard, ou tout autre changement concernant les événements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées lesdites déclarations.

